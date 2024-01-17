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Не хватит ресурсов: в Литве оценили риск нападения РФ на НАТО

Російські окупанти
Фото: Getty Images

В Министерстве обороны Литвы заявили, что пока в Украине продолжаются интенсивные бои, у России нет ресурсов на открытие второго фронта.

Об этом сообщает Delfi.

— Пока не завершились бои в Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы в других направлениях, — считают в ведомстве.

В то же время, по данным министерства, Россия планирует долгосрочное увеличение сил на западном направлении. Для этого разработаны планы по расширению инфраструктуры и воинских частей, проводятся инфраструктурные изменения, делятся сферы командования.

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— Россия сохраняет значимые мощности и постоянно пополняет их у линии фронта в Украине. Приоритет России сейчас — не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определенные ресурсы, — отметили в Литве.

Ранее издание Bild в статье Оборона НАТО 2025 от 14 января обнародовало секретные немецкие документы, описывающие гипотетический сценарий подготовки к возможному будущему конфликту между НАТО и Россией, который начнется в феврале 2024 года.

В нем говорится о перемещении войск и техники России в Калининградскую область и создании искусственных пограничных конфликтов.

В то же время представитель Минобороны Германии четко заявил изданию, что рассмотрение таких сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневной военной деятельности, особенно во время учений.

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Источник: Delfi
Война в Украине, Литва, НАТО, Росія
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