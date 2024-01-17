Результат війни в Україні визначить долю світу – голова Військового комітету НАТО

Підтримка України з боку НАТО триватиме, бо вона захищає не лише себе, показуючи світу, “що означає боротися за те, у що віриш”.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер перед першим засіданням Ради Україна-НАТО у форматі начальників Генштабів.

– Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня. Тому що результат цієї війни визначатиме долю світу, – наголосив він.

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Своєю чергою заступник генсека НАТО Мірча Джоане окреслив деякі з головних пріоритетів саміту у Вашингтоні в липні 2024 року.

– Ми посилимо нашу підтримку України. І я вдячний усім вам за зустріч з вашим українським колегою сьогодні. Перше засідання Ради Україна-НАТО у форматі начальників Генеральних штабів є ще одним свідченням нашої незмінної підтримки цієї країни, адже українці також ведуть нашу боротьбу. І ми будемо ще тісніше співпрацювати з нашими партнерами по всьому світу. НАТО може бути регіональним альянсом, і це не зміниться. Але перед нами стоять глобальні виклики і нам потрібно ще більше взаємодіяти, – наголосив він.

Перше засідання Ради Україна – НАТО на рівні начальників Генштабів Збройних сил відбудеться 17-18 січня.

На зустрічах планують приділити увагу питанням оборонної промисловості, оперативної сумісності, дорожньої карти щодо адаптації до поточних та майбутніх загроз, протиповітряної та протиракетної оборони.

Окремо обговорять повномасштабну війну Росії проти України, ситуацію на фронті, а також подальшу підтримку ЗСУ з боку НАТО та союзників.

Джерело: NATO

Фото: NATO

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