В российских Клинцах горит нефтебаза – в Минобороны отчитываются о сбитии БпЛА

19 января Брянскую область России атаковал беспилотник.

В Минобороны РФ отчитались об уничтожении дрона над территорией региона.

Приземлили БпЛА якобы около 06:40 по местному времени.

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Однако вскоре в местных сообществах начали распространять фото и видео масштабного пожара на нефтебазе в Клинцах.

Детали пожара на нефтебазе в Клинцах

Через час после сообщения российского оборонного ведомства сделал заявление губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Беспилотник, начал объяснять глава области, якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Однако, пока военные “уничтожали” воздушную цель, “произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы”.

Пострадавших, утверждает Богомаз, нет.

В данный момент там горят резервуары в обваловании.

К ликвидации пожара привлечены 13 пожарных автоцистерн.

Удар по Петербургскому нефтяному терминалу

Напомним, что накануне в Минобороны РФ также отчитывались о перехвате дрона во время первой атаки на Ленинградскую область.

Однако впоследствии выяснилось, что БпЛА упал и взорвался на территории Петербургского нефтяного терминала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 695-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Минобороны России, Александр Богомаз

Фото: ЧП и ДТП Брянск

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