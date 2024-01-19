У російських Клинцях горить нафтобаза – у Міноборони звітують про збиття БпЛА

19 січня Брянську область Росії атакував безпілотник.

У Міноборони РФ відзвітували про знищення дрона над територією регіону.

Приземлили БпЛА нібито близько 06:40 за місцевим часом.

Зараз дивляться

Однак згодом у місцевих спільнотах почали поширювати фото та відео масштабної пожежі на нафтобазі в Клинцях.

Деталі пожежі на нафтобазі в Клинцях

За годину після повідомлення російського оборонного відомства зробив заяву губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Безпілотник, почав пояснювати очільник області, нібито придушили засобами радіоелектронної боротьби.

Однак, поки військові “знищували” повітряну ціль, “відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази”.

Постраждалих, твердить Богомаз, немає.

Наразі там горять резервуари в обвалуванні.

До ліквідації пожежі залучено 13 пожежних автоцистерн.

Удар по Петербурзькому нафтовому терміналу

Нагадаємо, що напередодні в Міноборони РФ теж звітували про перехоплення дрона під час першої атаки на Ленінградську область.

Однак згодом з’ясувалось, що БпЛА впав та вибухнув на території Петербурзького нафтового терміналу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 695-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Міноборони Росії, Олександр Богомаз

Фото: ЧП и ДТП Брянск

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.