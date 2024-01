Летел в Москву: в Афганистане разбился чартерный рейс РФ Falcon 10 в Афганистане

В субботу, 20 января, на северо-востоке Афганистана упал российский частный самолет Falcon 10, который летел в Москву. На его борту находились шесть человек.

Об этом сообщает военный портал Defence Express.

Из шести человек на его борту двое были гражданами России. Самолет принадлежит российской компании Атлетик Групп.

Отмечается, что сначала сообщалось, что борт летел по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).

India’s Ministry of Civil Aviation on Afghanistan air crash: The plane that crashed in Afghanistan last night is *not* an Indian carrier, as is being reported earlier

Russian authorities have already confirmed Falcon-10 was Russian, 6 on board https://t.co/vhBPHgfZ2y pic.twitter.com/nNtHmao0x2

— Liveuamap (@Liveuamap) January 21, 2024