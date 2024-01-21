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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Летел в Москву: в Афганистане разбился чартерный рейс РФ Falcon 10 в Афганистане

літак Falcon 10
Фото: Getty Images

В субботу, 20 января, на северо-востоке Афганистана упал российский частный самолет Falcon 10, который летел в Москву. На его борту находились шесть человек.

Об этом сообщает военный портал Defence Express.

Что известно о падении самолета в Афганистане

Из шести человек на его борту двое были гражданами России. Самолет принадлежит российской компании Атлетик Групп.

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Отмечается, что сначала сообщалось, что борт летел по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).

Позже в Росавиации уточнили, что начальным местом вылета борта был таиландский аэропорт Утапао.

Что известно о пострадавших

На борту самолета было четыре члена экипажа и два пассажира.

Известно, что четыре человека выжили, еще двоих — ищут спасатели.

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Предварительно известно, что борт отклонился от курса и врезался в гору в уезде Зебак, в 30-40 километрах от границы с Таджикистаном. Перед катастрофой пилот сообщал о технических неполадках.

По предварительной информации, причиной аварии мог стать отказ двух двигателей самолета.

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