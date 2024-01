Летів до Москви: в Афганістані розбився чартерний рейс РФ Falcon 10

У суботу, 20 січня, на північному сході Афганістану впав російський приватний літак Falcon 10, який летів до Москви. На його борту перебували шестеро людей.

Про це повідомляє військовий портал Defence Express.

З шести людей на його борту двоє були громадянами Росії. Літак належить російській компанії Атлетик Груп.

Зазначається, що спочатку повідомлялося, що борт летів за маршрутом Гая (Індія) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковський (Росія).

India’s Ministry of Civil Aviation on Afghanistan air crash: The plane that crashed in Afghanistan last night is *not* an Indian carrier, as is being reported earlier

Russian authorities have already confirmed Falcon-10 was Russian, 6 on board https://t.co/vhBPHgfZ2y pic.twitter.com/nNtHmao0x2

— Liveuamap (@Liveuamap) January 21, 2024