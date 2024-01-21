Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Україна почала переговори з Німеччиною для повернення громадян додому
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
Ми рекомендуємо
Схема ухилення чоловіків від мобілізації через позбавлення жінок права на батьківство: що відомо
Війна може закінчитися на умовах Києва у 2024-му: аналітики назвали три складові
Терміново
На Хмельниччині знешкодили три Шахеди – ОВА
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Летів до Москви: в Афганістані розбився чартерний рейс РФ Falcon 10

літак Falcon 10
Фото: Getty Images

У суботу, 20 січня, на північному сході Афганістану впав російський приватний літак Falcon 10, який летів до Москви. На його борту перебували шестеро людей.

Про це повідомляє військовий портал Defence Express. 

Що відомо про падіння літака в Афганістані 

З шести людей на його борту двоє були громадянами Росії. Літак належить російській компанії Атлетик Груп.

Зараз дивляться

Зазначається, що спочатку повідомлялося, що борт летів за маршрутом Гая (Індія) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковський (Росія).

Пізніше в Росавіації поточнили, що початковим місцем вильоту борту був таїландський аеропорт Утапао.

Що відомо про постраждалих

На борту літака було чотири члени екіпажу і два пасажири.

Наразі відомо, що четверо людей вижили, ще двох – шукають рятувальники.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Попередньо відомо, що борт відхилився від курсу та врізався в гору в повіті Зебак, за 30-40 кілометрів від кордону з Таджикистаном. Перед катастрофою пілот повідомляв про технічні несправності.

За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати відмова двох двигунів літака.

Читайте також
У США екстрено сів пасажирський літак після втрати частини фюзеляжу з ілюмінатором
Літаки в аеропорту

Авіакатастрофи, Літаки, літаки РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Збиття літака Іл-22 над Азовським морем: під час атаки загинув командир Віктор Клімов
Летів до Москви: в Афганістані розбився чартерний рейс РФ Falcon 10
Форум у Давосі, знищення літака А-50 та атака дрона на Пітер: головні події тижня
Летів до Москви: в Афганістані розбився чартерний рейс РФ Falcon 10
Тримають подалі від фронту: розвідка Британії про появу нового літака РФ А-50 замість збитого
Російський літак А-50
Випробовує свою долю. Над Азовським морем зафіксували новий літак А-50 – Ігнат
Летів до Москви: в Афганістані розбився чартерний рейс РФ Falcon 10
РФ після втрати трьох Су-34 поблизу Кринок більше використовує Шахеди – експерт
Су-34, літак Су-34

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь