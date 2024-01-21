Летів до Москви: в Афганістані розбився чартерний рейс РФ Falcon 10

У суботу, 20 січня, на північному сході Афганістану впав російський приватний літак Falcon 10, який летів до Москви. На його борту перебували шестеро людей.

Про це повідомляє військовий портал Defence Express.

Що відомо про падіння літака в Афганістані

З шести людей на його борту двоє були громадянами Росії. Літак належить російській компанії Атлетик Груп.

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Зазначається, що спочатку повідомлялося, що борт летів за маршрутом Гая (Індія) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковський (Росія).

India’s Ministry of Civil Aviation on Afghanistan air crash: The plane that crashed in Afghanistan last night is *not* an Indian carrier, as is being reported earlier Russian authorities have already confirmed Falcon-10 was Russian, 6 on board https://t.co/vhBPHgfZ2y pic.twitter.com/nNtHmao0x2 — Liveuamap (@Liveuamap) January 21, 2024

Пізніше в Росавіації поточнили, що початковим місцем вильоту борту був таїландський аеропорт Утапао.

Що відомо про постраждалих

На борту літака було чотири члени екіпажу і два пасажири.

Наразі відомо, що четверо людей вижили, ще двох – шукають рятувальники.

Попередньо відомо, що борт відхилився від курсу та врізався в гору в повіті Зебак, за 30-40 кілометрів від кордону з Таджикистаном. Перед катастрофою пілот повідомляв про технічні несправності.

За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати відмова двох двигунів літака.

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