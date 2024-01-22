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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ нужно остановить, поддержкой Украины ЕС заботится о собственном безопасном будущем — глава МИД Латвии

Кріш'яніс Каріньш
Фото: Getty Images

Среди ключевых тем обсуждения на встрече руководителей Министерства иностранных дел стран Европейского Союза станет поддержка Украины. Этой помощью ЕС заботится о собственном безопасном будущем — не стоит в этом сомневаться.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш во время общения с журналистами перед началом встречи 22 января.

Как остановить войну России

— Нам пора открыть глаза и осознать, что Россия не прекратит войну против Украины. РФ остановится, если только ее остановить активными действиями. Украинцы готовы продолжать борьбу. Украина нуждается в сплоченной поддержке ЕС, — считает глава МИД Латвии.

По его словам, государства ЕС должны договориться о решениях, которые гарантируют наличие финансовой и военной поддержки для Украины в течение следующих лет. По мнению главы МИД Латвии, лучше потратить средства сейчас, чем вскоре это станет еще “дороже”.

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— Для любого, кто думает, что поддержка Украины — это “слишком дорого” и эти деньги можно было потратить иначе, могу сказать только одно: в будущем станет еще дороже. Если мы сейчас не поможем Украине остановить Россию, впоследствии это будет стоить нам еще больше, — считает он.

По его мнению, нужно остановить Россию, иначе она сама этого не сделает. Кариньш убежден, что это остается в интересах стран Евросоюза. Он считает, что вскоре на уровне лидеров государств в ЕС примут решение для финансовой и военной поддержки Украины.

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Источник: Европейская правда

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