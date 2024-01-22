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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ потрібно зупинити, підтримкою України ЄС дбає про власне безпечне майбутнє – очільник МЗС Латвії

Кріш'яніс Каріньш
Фото: Getty Images

Серед ключових тем обговорення на зустрічі очільників Міністерства закордонних справ країн Європейського Союзу стане підтримка України. Цією допомогою ЄС дбає про власне безпечне майбутнє – не варто в цьому сумніватися.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш під час спілкування з журналістами перед початком зустрічі 22 січня.

Як зупинити війну Росії

– Нам час розплющити очі й усвідомити, що Росія не припинить війну проти України. РФ зупиниться, якщо лише її зупинити активними діями. Українці готові продовжувати боротьбу. Україна потребує згуртованої підтримки ЄС, – вважає очільник МЗС Латвії.

За його словами, держави ЄС мають домовитися про рішення, які гарантують наявність фінансової та військової підтримки для України протягом наступних років. На думку очільника МЗС Латвії, краще витратити кошти зараз, ніж згодом це стане ще “дорожче”.

Зараз дивляться

– Для будь-кого, хто думає, що підтримка України – це “надто дорого” і ці гроші можна було витратити інакше, можу сказати лише одне: у майбутньому стане ще дорожче. Якщо ми зараз не допоможемо Україні зупинити Росію, згодом це коштуватиме нам ще більше, – вважає він.

На його думку, потрібно зупинити Росію, інакше вона сама цього не зробить. Каріньш переконаний, що це залишається в інтересах країн Євросоюзу. Він вважає, що незабаром на рівні лідерів держав в ЄС ухвалять рішення для фінансової та військової підтримки України.

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Джерело: Європейська правда

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Європейський Союз, Війна в Україні, Глави МЗС, Латвія, Підтримка України, Україна-ЄС
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