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Мир
Марта Бондаренко, редактор ленты

Сегодня состоится Рамштайн-18: о чем будут говорить союзники Украины

Сегодня состоится Рамштайн-18: о чем будут говорить союзники Украины
Фото: Минобороны

23 января состоится новое заседание союзников Украины в формате Рамштайн.

Факты ICTV рассказывают, что известно о 18-й встрече военной коалиции.

О новом Рамштайн накануне сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским министром обороны Рустемом Умеровым.

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Война в Украине, Ллойд Остин, Пентагон, Рамштайн, Рустем Умєров
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