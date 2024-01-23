Марта Бондаренко, редактор ленты
Сегодня состоится Рамштайн-18: о чем будут говорить союзники Украины
23 января состоится новое заседание союзников Украины в формате Рамштайн.
Факты ICTV рассказывают, что известно о 18-й встрече военной коалиции.
О новом Рамштайн накануне сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским министром обороны Рустемом Умеровым.
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