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Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Сьогодні відбудеться Рамштайн-18: про що говоритимуть союзники України

Сьогодні відбудеться Рамштайн-18: про що говоритимуть союзники України
Фото: Міноборони

23 січня відбудеться нове засідання союзників України у форматі Рамштайн.

Факти ICTV розповідають, що відомо про 18-ту зустріч військової коаліції.

Про новий Рамштайн напередодні повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін у телефонній розмові з українським міністром оборони Рустемом Умєровим.

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Війна в Україні, Ллойд Остін, Пентагон, Рамштайн, Рустем Умєров
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