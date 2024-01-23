Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Сьогодні відбудеться Рамштайн-18: про що говоритимуть союзники України
23 січня відбудеться нове засідання союзників України у форматі Рамштайн.
Факти ICTV розповідають, що відомо про 18-ту зустріч військової коаліції.
Про новий Рамштайн напередодні повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін у телефонній розмові з українським міністром оборони Рустемом Умєровим.
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