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Татьяна Забожко, редактор ленты

Все в дыму: в РФ укрощают пожар в цехе по производству аэролодок

Пожежа Єловому Красноярського краю РФ 25 січня 2024

25 января в селе Еловое, что в Красноярском крае РФ, ликвидируют пожар в цехе по производству аэролодок.

Єлове Красноярський край РФ

Еловое Красноярского края РФ на карте

Об этом сообщают в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

Детали пожара в цехе по производству аэролодок в Красноярском крае 25 января

Мощный пожар в цехе по производству аэролодок вспыхнул утром 25 января.

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Огнем охватило 1 725 квадратных метров.

40 человек, находившихся в здании, самостоятельно вышли из охваченного огнем помещения.

Пострадавших, утверждают в МЧС России, нет.

27 спасателей с помощью восьми единиц техники уже локализовали пожар.

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Работы на месте происшествия продолжаются.

Пожар в цехе мебельной фабрики в Челябинской области

24 января в Челябинской области РФ, в двух километрах от поселка Батуринский, дотла выгорел цех мебельной фабрики Регина.

Директор фабрики Регина Мухаметова заявила местным СМИ, что корпусной цех восстановлению не подлежит, но предприятие работает в штатном режиме, потому что на другие цеха огонь не опрокинулся.

Пожар в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе

Вечером 24 января в Туапсе, что в Краснодарском крае РФ, вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода.

Перед этим там прогремели мощные взрывы.

По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, на территории завода загорелась вакуумная установка.

Источник: МЧС России

Фото: ASTRA

Взрыв, Пожар, Росія
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