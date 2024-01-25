Все в дыму: в РФ укрощают пожар в цехе по производству аэролодок
25 января в селе Еловое, что в Красноярском крае РФ, ликвидируют пожар в цехе по производству аэролодок.
Об этом сообщают в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.
Детали пожара в цехе по производству аэролодок в Красноярском крае 25 января
Мощный пожар в цехе по производству аэролодок вспыхнул утром 25 января.
Огнем охватило 1 725 квадратных метров.
40 человек, находившихся в здании, самостоятельно вышли из охваченного огнем помещения.
Пострадавших, утверждают в МЧС России, нет.
27 спасателей с помощью восьми единиц техники уже локализовали пожар.
Работы на месте происшествия продолжаются.
Пожар в цехе мебельной фабрики в Челябинской области
24 января в Челябинской области РФ, в двух километрах от поселка Батуринский, дотла выгорел цех мебельной фабрики Регина.
Директор фабрики Регина Мухаметова заявила местным СМИ, что корпусной цех восстановлению не подлежит, но предприятие работает в штатном режиме, потому что на другие цеха огонь не опрокинулся.
Пожар в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе
Вечером 24 января в Туапсе, что в Краснодарском крае РФ, вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода.
Перед этим там прогремели мощные взрывы.
По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, на территории завода загорелась вакуумная установка.
Источник: МЧС России
Фото: ASTRA