Татьяна Забожко, редактор ленты
Огнем охватило 3,6 тыс. квадратов: в России горела мебельная фабрика
24 января в Челябинской области России выгорел цех мебельной фабрики Регина.
Кадрами ликвидации пожара поделились в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.
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Детали масштабного пожара в Челябинской области РФ 24 января
О масштабном пожаре на мебельной фабрике, что в двух километрах от поселка Батуринский, сообщили еще ночью.
Для укрощения огня, охватившего 3,6 тыс. кв. м, привлекли более 60 спасателей и 18 единиц техники.
Открытое горение ликвидировали до утра.
В данный момент там проливают и разбирают конструкции.
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Директор мебельной фабрики Регина Мухаметова заявила местным СМИ, что корпусной цех восстановлению не подлежит, но предприятие работает в штатном режиме, потому что на другие цеха огонь не перебросился.
Источник: МЧС России
Фото: МЧС России
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