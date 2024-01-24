Огнем охватило 3,6 тыс. квадратов: в России горела мебельная фабрика

24 января в Челябинской области России выгорел цех мебельной фабрики Регина.

Кадрами ликвидации пожара поделились в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

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Детали масштабного пожара в Челябинской области РФ 24 января

О масштабном пожаре на мебельной фабрике, что в двух километрах от поселка Батуринский, сообщили еще ночью.

Для укрощения огня, охватившего 3,6 тыс. кв. м, привлекли более 60 спасателей и 18 единиц техники.

Открытое горение ликвидировали до утра.

В данный момент там проливают и разбирают конструкции.

Директор мебельной фабрики Регина Мухаметова заявила местным СМИ, что корпусной цех восстановлению не подлежит, но предприятие работает в штатном режиме, потому что на другие цеха огонь не перебросился.

Источник: МЧС России

Фото: МЧС России

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