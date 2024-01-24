Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Британский вертолет Sea King: предназначение и характеристики
В Кировоградской области утонули двое детей: из реки достали 8-летнего мальчика
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
Срочно
Ракетная атака на Киев: 22 раненых, спасательные работы завершены
В центре Запорожья мужчина застрелил женщину, а затем совершил самоубийство
Мир
Татьяна Забожко, редактор ленты

Огнем охватило 3,6 тыс. квадратов: в России горела мебельная фабрика

Пожежа в Челябінській області РФ 24 січня 2024

24 января в Челябинской области России выгорел цех мебельной фабрики Регина.

Кадрами ликвидации пожара поделились в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

Сейчас смотрят

Детали масштабного пожара в Челябинской области РФ 24 января

О масштабном пожаре на мебельной фабрике, что в двух километрах от поселка Батуринский, сообщили еще ночью.

Для укрощения огня, охватившего 3,6 тыс. кв. м, привлекли более 60 спасателей и 18 единиц техники.

Открытое горение ликвидировали до утра.

В данный момент там проливают и разбирают конструкции.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Директор мебельной фабрики Регина Мухаметова заявила местным СМИ, что корпусной цех восстановлению не подлежит, но предприятие работает в штатном режиме, потому что на другие цеха огонь не перебросился.

Источник: МЧС России

Фото: МЧС России

Пожар, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Разведчики шли пешком более 600 км — ГУР об операции по уничтожению ТУ-22М3 в РФ
бомбардувальник Ту-22 Х-22 ракета
Атака БпЛА на РФ 24 января: дроны утром ловили над Орлом
дрон бпла
Во Владивостоке прогремели взрывы, горят две электроподстанции
Огнем охватило 3,6 тыс. квадратов: в России горела мебельная фабрика
На фоне успешных атак БпЛА. Россияне начали устанавливать системы ПВО С-300 вокруг Петербурга
ЗРК С-300ВМ
Вес 5 тонн и дальность полета 300 км: характеристики крылатых ракет Х-22
Ракети

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь