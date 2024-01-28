В Финляндии выбирают президента: кто лидирует среди кандидатов

В Финляндии выбирают нового президента страны. Действующий глава Саули Ниинистьо находился на посту два срока и уже не имеет права баллотироваться.

Избирательные участки в стране открылись в воскресенье, 28 января, в 9.00 и закроются в 20.00 по местному времени.

В отличие от большинства европейских стран, президент Финляндии имеет исполнительную власть в формировании внешней политики и политики безопасности, особенно в отношениях со странами, не входящими в Евросоюз, такими как США, Россия и Китай.

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Президент также является верховным главнокомандующим финскими вооруженными силами, что является особенно важной обязанностью в нынешней среде безопасности в Европе.

Президентские выборы в Финляндии

На президентское кресло в Финляндии претендуют девять кандидатов (шесть мужчин и трое женщин), среди которых выделяют двух лидеров: бывшего премьер-министра Александера Стубба и экс-главу МИД Пекка Хаависто из партии Зеленых, который баллотируется как независимый кандидат.

Ожидается, что ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, поэтому состоится второй тур в феврале. Последние опросы показывают, что Стубб и Хаависто являются главными претендентами на победу. По мнению экспертов, во второй тур имеет шансы выйти и кандидат от ультраправой партии Фины Юсси Халла-ахо.

Как пишет Associated Press, несмотря на склонность финской политики к консенсусу, месяцы предвыборной кампании прошли для кандидатов спокойно.

— Все они соглашаются с основными внешнеполитическими вопросами, такими как будущая политика Финляндии в отношении России, усиление сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере безопасности и необходимость продолжать помогать Украине как в военной, так и в гуманитарной сферах, — пишет агентство.

Заместитель декана факультета социальных наук Хельсинкского университета Анна Васс, которую цитирует The Guardian, отметила, что все кандидаты в президенты отстаивают независимость Финляндии и ее новую роль как члена НАТО.

Некоторые эксперты отмечают, что кандидаты конкурируют относительно того, кто имеет более жесткую позицию в отношении России и по оборонной политике страны.

По мнению профессора внешней политики Университета Тампере Туомаса Форсберга, выборы будут больше сосредоточены на личностях кандидатов.

— Это будет больше об избрании личности, где вы смотрите на доверие и надежность человека, а также восприятие его качеств как лидера внешней политики, — сказал Форсберг.

Опрос, опубликованный общественным вещателем Yle, показал, что Стубб лидирует в первом туре с 27% голосов, на втором месте — Haavisto с 23%, а на третьем — Халла-ахо с 18%. Если состоится второй тур выборов, то он пройдет 11 февраля.

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