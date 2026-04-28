В Украине разоблачили масштабный канал поставки оружия, которое использовали как награды для представителей российской власти и пропаганды — в частности Дмитрия Медведева, Сергея Лаврова, Рамзана Кадырова, Сергея Собянина, а также Ким Чен Ына и Башара Асада.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Спецоперация Черная гильза: что известно

Правоохранители установили, что оружие попадало в незаконный оборот двумя путями — его похищали на временно оккупированных территориях Украины или нелегально завозили из стран Европы, в частности из Словакии.

После ввоза часть образцов дорабатывали. В частности, пистолеты типа Глок под патрон Флобера перерабатывали в полноценное боевое оружие.

Далее его использовали в криминальных схемах, передавали незаконным вооруженным формированиям или вручали в качестве “награды” лицам, которые не имеют права на владение таким оружием.

Среди тех, кто получал такое “наградное” оружие, фигурируют Ким Чен Ын, Башар Асад, Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, Сергей Лавров, Рамзан Кадыров, Стивен Сигал, Юлия Чичерина, Владимир Соловьев, Александр Сидякин и Владимир Сальдо.

Следователи установили маршруты поставок и участников группировки еще в начале года. Часть фигурантов задержали на границе с Польшей при попытке незаконной перевозки оружия.

В апреле правоохранители провели второй этап спецоперации Черная гильза – более 30 одновременных обысков в Киеве, Киевской, Закарпатской и Сумской областях.

Тогда изъяли более 90 единиц огнестрельного оружия.

Речь идет об автоматах, пулеметах, пистолетах и пистолетах-пулеметах, снайперских винтовках, в том числе крупнокалиберных, по меньшей мере семи гранатометах и ​​противотанковых средствах, десятках гранат, взрывателях и запалах, противотанковых минах ТМ-62М, артиллерийских боеприпасах.

Отдельно изъято более 35 тыс. патронов разных калибров, более 150 гранатометных выстрелов, реактивные двигатели, кумулятивные боевые части, дымовые шашки и другие взрывные элементы.

Оружие хранили как в помещениях и транспорте, так и в специально обустроенных схронах. Также изъяты поддельные документы, техника и носители информации, которые использовали для организации логистики.

Сейчас продолжаются экспертизы и установление всех участников схемы. К расследованию привлечены международные партнеры, в частности Европол.

Напомним, что главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина в Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность государства и коллаборационистской деятельности.

