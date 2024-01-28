У Фінляндії обирають президента: хто лідирує серед кандидатів

У Фінляндії обирають нового президента країни. Чинний глава Саулі Нііністьо перебував на посаді два терміни та вже не має права балотуватися.

Виборчі дільниці у країні відкрилися у неділю, 28 січня, о 09:00 та закриються о 20:00 за місцевим часом.

На відміну від більшості європейських країн, президент Фінляндії має виконавчу владу у формуванні зовнішньої та безпекової політики, особливо у відносинах із країнами, що не входять до Євросоюзу, такими як США, Росія та Китай.

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Президент також є верховним головнокомандувачем фінських збройних сил, що є особливо важливим обов’язком у нинішньому безпековому середовищі Європи.

Президентські вибори у Фінляндії

На президентське крісло у Фінляндії претендують дев’ять кандидатів (шість чоловіків та троє жінок), серед яких виокремлюють двох лідерів: колишнього прем’єр-міністра Александера Стубба та ексглаву МЗС Пекка Хаавісто з партії Зелених, який балотується як незалежний кандидат.

Очікується, що жоден із кандидатів не набере більше 50% голосів у першому турі, тому відбудеться другий тур у лютому. Останні опитування показують, що Стубб та Хаавісто є головними претендентами на перемогу. На думку експертів, до другого туру має шанси вийти й кандидат від ультраправої партії Фіни Юссі Халла-аго.

Як пише Associated Press, зважаючи на схильність фінської політики до консенсусу, місяці передвиборчої кампанії пройшли для кандидатів спокійно.

– Усі вони погоджуються з основними зовнішньополітичними питаннями, такими як майбутня політика Фінляндії щодо Росії, посилення співпраці зі Сполученими Штатами у сфері безпеки та необхідність продовжувати допомагати Україні як у військовій, так і в гуманітарній сферах, – пише агентство.

Заступник декана факультету соціальних наук Гельсінського університету Ганна Васс, яку цитує The Guardian, зазначила, що всі кандидати в президенти відстоюють незалежність Фінляндії та її нову роль як члена НАТО.

Деякі експерти зазначають, що кандидати конкурують щодо того, хто має більш жорстку позицію щодо Росії та щодо оборонної політики країни.

На думку професора зовнішньої політики Університету Тампере Туомаса Форсберга, вибори будуть більше зосереджені на особистостях кандидатів.

– Це буде більше про обрання особистості, де ви дивитеся на довіру та надійність людини, а також сприйняття її якостей як лідера зовнішньої політики, – сказав Форсберг.

Опитування, опубліковане громадським мовником Yle, показало, що Стубб лідирує в першому турі з 27% голосів, на другому місці – Haavisto з 23%, а на третьому – Халла-аго з 18%. Якщо відбудеться другий тур виборів, то він пройде 11 лютого.

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