Певица Наталья Могилевская каждый день сочиняет новую песню специально для своей младшей дочери Сони.

Об этом звезда рассказала за кулисами шоу єПитання на Новому, а также поделилась привычками и традициями, которые сложились в ее семье.

Наталья Могилевская о семейных ритуалах

Ежедневные ритуалы помогли Наталье создать атмосферу спокойствия и уюта для Мишель и Сони, которых артистка вместе с мужем удочерила во время полномасштабной войны.

По мнению певицы, такие привычки помогают девочкам справляться со стрессом и строить доверие к миру. Одной из традиций в семье Могилевской является игра Поллианны – это персонаж книги Элеонор Портер, которая пыталась искать радость в любой, даже самой плохой, ситуации.

– Утром я говорю Соне запомнить все, что ее удивило, рассмешило или понравилось. А вечером прошу обязательно рассказать мне. К сожалению, первые несколько лет дочь рассказывала только о негативных вещах. Кто-то ударил, обиделся или обидели ее, какие проблемы возникали. Со временем я смогла приучить ее находить и видеть позитивное, – говорит Наталья.

Артистка добавляет, что родителям следует акцентировать внимание ребенка именно на приятных вещах, чтобы эмоции от них были ярче негативных.

Есть в семье Могилевской еще один обязательный ритуал перед сном. Специально для младшей дочери она придумала сказку об усыновлении животных в семье медведей, которая очень понравилась малышке.

– А еще каждый день пою новую песню, которую придумываю по тем событиям, которые произошли с ней за этот день. Дочь очень любит именно эту песенку и засыпает преимущественно только под нее, – делится певица.

В этом году Соня пойдет в первый класс. Одновременно с ней отправится учиться и внук мужа Натальи Могилевской. Звезда надеется, что мальчик станет партнером для ее дочери по бальным танцам, которыми уже занимается девочка.

