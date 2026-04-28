Ночью 28 апреля на крышу дома в центре Кишинева упал объект, похожий на дрон.

Из-за инцидента правоохранители эвакуировали жителей подъезда и оцепили территорию.

Об этом сообщили в полиции Республики Молдова.

Падение объекта, похожего на дрон, в Кишиневе: что известно

Инцидент произошел в ночь на 28 апреля в центральном районе Кишинева. В полицию обратился местный житель, который обнаружил на крыше многоэтажки неизвестный предмет, похожий на дрон.

На место сразу прибыли специалисты взрывотехнической службы. Территорию вокруг дома оперативно оцепили, чтобы исключить риски для жителей.

Из соображений безопасности людей, проживающих в подъезде, временно эвакуировали. Это решение приняли до завершения обследования и изъятия объекта.

По предварительным данным, предмет получил повреждения после падения на крышу здания. Сейчас его должны детально изучить эксперты, чтобы установить происхождение и назначение.

Правоохранители продолжают работать на месте и выясняют все обстоятельства происшествия.

В полиции также призвали граждан не прикасаться к подозрительным предметам и сразу сообщать о них в экстренные службы.

Инцидент в Кишиневе произошел на фоне очередной ночной атаки по Украине. В ночь на 28 апреля враг запустил более сотни ударных беспилотников различных типов.

Украинская противовоздушная оборона по состоянию на утро уничтожила или подавила 95 беспилотников. В то же время зафиксировано попадание дронов на ряде локаций, а также падение обломков.

Фото: Полиция Республики Молдова

