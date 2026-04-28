На кону $150 млрд: в США начался суд по иску Илона Маска против OpenAI
- Илон Маск заявляет об обмане и предательстве первоначальной миссии OpenAI.
- Внутренние документы и дневник Брокмана раскрывают закулисную сторону конфликта.
- Этот процесс может повлиять на будущее OpenAI и ее выход на биржу.
В федеральном суде в Окленде (Калифорния) стартовал один из самых громких судебных процессов в мире технологий.
Миллиардер Илон Маск выступил против компании OpenAI и ее руководителей Сэма Альтмана и Грега Брокмана.
На кону не только огромные деньги, но и будущее искусственного интеллекта.
Маск против Альтмана — предыстория
Суть конфликта сводится к тому, какой должна быть OpenAI. Илон Маск, который был одним из основателей компании в 2015 году, утверждает, что Альтман и Брокман обманом заставили его инвестировать средства.
По словам Маска, первоначальная цель заключалась в создании некоммерческой лаборатории, которая будет развивать искусственный интеллект на благо человечества.
Однако теперь миллиардер обвиняет партнеров в отходе от этой миссии. Он заявляет, что OpenAI превратилась в коммерческую структуру при участии Microsoft.
Бизнесмен требует возмещения убытков в размере $150 млрд. Согласно материалам дела, эти средства должны быть направлены на благотворительную деятельность OpenAI.
Среди его требований также — возвращение компании к некоммерческой модели и отстранение Альтмана и Брокмана от руководящих должностей.
У самой OpenAI позиция противоположная. Там заявляют, что Маск пытается получить контроль над компанией и одновременно продвигает собственный AI-проект xAI.
Доказательства по делу
Одним из ключевых элементов дела стали тысячи страниц внутренних документов компании. Среди них — записи Брокмана, сделанные еще в 2017 году.
В заметках он ставил под сомнение роль Маска в компании и размышлял о ее будущем. Эти материалы демонстрируют, что напряжение между соучредителями возникло еще до того, как Маск покинул совет директоров в 2018 году.
Согласно судебным документам, Маск также конфликтовал с руководством из-за видения развития компании и вопросов управления.
Кто решит судьбу разработчиков ChatGPT
Жюри присяжных уже сформировано — это девять человек. Среди них, в частности, есть медицинский работник и владелец бизнеса.
Во время отбора часть кандидатов выражала критическое отношение к Маску, однако большинство заявили, что смогут рассматривать дело беспристрастно.
Судья отдельно подчеркнула, что личные симпатии или антипатии не должны влиять на решение.
Ожидается, что в суде будут давать показания ключевые фигуры технологической индустрии: сам Илон Маск, Сэм Альтман и глава Microsoft Сатья Наделла.
Также важным свидетелем может стать Шивон Зилис — бывшая член совета директоров OpenAI.
Этот процесс может повлиять на дальнейшие планы OpenAI, в частности, на возможный выход на биржу.