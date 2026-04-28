В федеральном суде в Окленде (Калифорния) стартовал один из самых громких судебных процессов в мире технологий.

Миллиардер Илон Маск выступил против компании OpenAI и ее руководителей Сэма Альтмана и Грега Брокмана.

На кону не только огромные деньги, но и будущее искусственного интеллекта.

Маск против Альтмана — предыстория

Суть конфликта сводится к тому, какой должна быть OpenAI. Илон Маск, который был одним из основателей компании в 2015 году, утверждает, что Альтман и Брокман обманом заставили его инвестировать средства.

По словам Маска, первоначальная цель заключалась в создании некоммерческой лаборатории, которая будет развивать искусственный интеллект на благо человечества.

Однако теперь миллиардер обвиняет партнеров в отходе от этой миссии. Он заявляет, что OpenAI превратилась в коммерческую структуру при участии Microsoft.

Бизнесмен требует возмещения убытков в размере $150 млрд. Согласно материалам дела, эти средства должны быть направлены на благотворительную деятельность OpenAI.

Среди его требований также — возвращение компании к некоммерческой модели и отстранение Альтмана и Брокмана от руководящих должностей.

У самой OpenAI позиция противоположная. Там заявляют, что Маск пытается получить контроль над компанией и одновременно продвигает собственный AI-проект xAI.

Доказательства по делу

Одним из ключевых элементов дела стали тысячи страниц внутренних документов компании. Среди них — записи Брокмана, сделанные еще в 2017 году.

В заметках он ставил под сомнение роль Маска в компании и размышлял о ее будущем. Эти материалы демонстрируют, что напряжение между соучредителями возникло еще до того, как Маск покинул совет директоров в 2018 году.

Согласно судебным документам, Маск также конфликтовал с руководством из-за видения развития компании и вопросов управления.

Кто решит судьбу разработчиков ChatGPT

Жюри присяжных уже сформировано — это девять человек. Среди них, в частности, есть медицинский работник и владелец бизнеса.

Во время отбора часть кандидатов выражала критическое отношение к Маску, однако большинство заявили, что смогут рассматривать дело беспристрастно.

Судья отдельно подчеркнула, что личные симпатии или антипатии не должны влиять на решение.

Ожидается, что в суде будут давать показания ключевые фигуры технологической индустрии: сам Илон Маск, Сэм Альтман и глава Microsoft Сатья Наделла.

Также важным свидетелем может стать Шивон Зилис — бывшая член совета директоров OpenAI.

Этот процесс может повлиять на дальнейшие планы OpenAI, в частности, на возможный выход на биржу.

