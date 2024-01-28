В США готовы принять закон о мигрантах, который ускорит процесс передачи помощи Украине

В американском Конгрессе близки к принятию законопроекта о новом пограничном контроле для мигрантов, которые пытаются попасть в США через Мексику.

Документ призван снизить беспрецедентный уровень нелегальных пересечений, зафиксированных вдоль южной границы за последние три года.

Любое двухпартийное иммиграционное предложение столкнется с нелегкой борьбой в Палате представителей США, где спикер Майк Джонсон и другие консервативные законодатели настаивают на еще более строгих изменениях в системе предоставления убежища.

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Разногласия среди законодателей-республиканцев по поводу того, поддерживать ли соглашение о границе с президентом Джо Байденом, также усилились после того, как против него выступил 45-й глава Белого дома Дональд Трамп, заявивший, что лучше не иметь никакого законопроекта, чем принять плохой.

Напомним, накануне президент Байден призвал Конгресс проголосовать за законопроект о безопасности границы с Мексикой.

Он напомнил, что проблема с границей длится давно и уже пора решить ее.

Источник : CBS News

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