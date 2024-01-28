У США готові ухвалити закон про мігрантів, який прискорить процес передання допомоги Україні

В американському Конгресі близькі до ухвалення законопроєкту про новий прикордонний контроль для мігрантів, які намагаються потрапити до США через Мексику.

Документ покликаний знизити безпрецедентний рівень нелегальних перетинів, зафіксованих уздовж південного кордону за останні три роки.

Будь-яка двопартійна імміграційна пропозиція зіткнеться з нелегкою боротьбою в Палаті представників США, де спікер Майк Джонсон та інші консервативні законодавці наполягають на суворіших змінах у системі надання притулку.

Зараз дивляться

Розбіжності серед законодавців-республіканців щодо того, чи підтримувати угоду про кордон із президентом Джо Байденом, також посилилися після того, як проти нього виступив 45-й глава Білого дому Дональд Трамп, який заявив, що краще не мати жодного законопроєкту, ніж ухвалити поганий.

Нагадаємо, напередодні президент Байден закликав Конгрес проголосувати за законопроєкт щодо безпеки кордону з Мексикою.

Він нагадав, що проблема з кордоном триває давно і вже настав час вирішити її.

Джерело : CBS News

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.