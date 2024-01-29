Вступление Украины в ЕС не может быть быстрым — вице-президент Европарламента

Украине необходимо выполнить все критерии для членства в ЕС, касающиеся в частности верховенства закона и борьбы с коррупцией, считает вице-президент Европарламента Ян-Кристоф Этьен.

— Никаких скидок быть не должно. Поэтому не может быть быстрого принятия Украины, — сказал он в интервью Nordwest-Zeitung.

При этом отметил, что Евросоюз может укрепить сотрудничество с Украиной для ускорения процесса.

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Начало переговоров о членство Украины в ЕС

На саммите в Брюсселе в середине декабря ЕС решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, что может занять годы.

Несколько дней назад в Брюсселе официально начался процесс скрининга, который закладывает основу для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Это означает оценку соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

Переговорная рамка, которая будет определять процедуру вступительных переговоров с Украиной, должна быть утверждена в марте 2024 года, когда Еврокомиссия будет пересматривать состояние реформ в Украине. Речь идет прежде всего о судебной реформе и антикоррупционной отрасли.

Источник: Nordwest-Zeitung

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