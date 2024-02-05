Что будет охватывать 13-й пакет санкций ЕС против России к годовщине вторжения — подробности

Новый пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации будет охватывать только черные списки.

Чиновник ЕС сообщил в комментарии Радио Свобода, что Европейская служба по внешним делам будет предлагать только индивидуальные санкции в 13-ом пакете ограничений.

— Пакет нужен до двухлетия (полномасштабной, — Ред.) войны. Времени не много, поэтому ЕС предлагает только индивидуальные санкции, что и сделают партнеры G7. В то же время Еврокомиссия будет работать над введением секторальных принятых санкций, борьбу с обходом, — отметил он.

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Согласно ожиданиям европейского чиновника, предложения подадут Комитету постоянных представителей на следующей неделе.

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Еврокомиссия имеет 245 предложений для санкций против новых лиц. Среди них — 160 компаний и людей, причастных к производству дронов, боеприпасов и других товаров военного назначения.

В частности, 18 предложений касались поставок вооружения в КНДР, 10 компаний и физических лиц из Беларуси. Среди известных имен — адмирал Черноморского флота России и губернатор Тульской области.

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В список 13-го пакета санкций от ЕС против России включат людей, причастных к депортации украинских детей, распространению российской пропаганды, судей, компании по недвижимости и транспортные предприятия.

В частности, в предложениях Еврокомиссии упомянута компания Сонатек, которая может быть связана со шпионским программным обеспечением.

По словам источника, Еврокомиссия представит в приложениях 24 новых пункта, связанных с закупками компонентов для производства дронов. Некоторые государства ЕС критикуют комиссию за то, что пакет санкций содержит только индивидуальные ограничения.

Источник : Радио Свобода

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