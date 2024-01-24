Украина вернула 388 похищенных детей, у РФ есть шесть сценариев их депортации — Герасимчук

По состоянию на 24 января 2024 года Украина вернула 388 детей, которых депортировали в Россию.

Как рассказала уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, сценариев незаконного перемещения россиянами украинских детей может быть как минимум шесть.

– На сегодня Украине, огромной командой, удалось вернуть 388 детей, которые были депортированы или принудительно перемещены, – сказала она во время заседания Совета по правам человека, гендерному равенству и многообразию при МИД Украины.

Сценарии депортации украинских детей

Герасимчук отметила, что, анализируя эти случаи, можно засвидетельствовать, что оккупанты имеют уже значительно больше сценариев для депортации и незаконного перемещения детей, чем это было в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым. В частности, речь идет о так называемом соцпроекте Поезд надежды, в рамках которого были незаконно вывезены на территорию РФ и отправлены на усыновление крымские дети.

Сейчас смотрят

– Сегодня мы видим шесть сценариев, но убеждены, что этих сценариев значительно больше. И россияне не останавливаются, – подчеркнула Герасимчук.

Первый сценарий — когда РФ сначала убивает украинцев, а потом похищает их детей, отметила уполномоченная президента.

Вторым сценарием она назвала случаи, когда РФ разлучает украинских детей с родителями во время фильтрации.

– Также мы говорим об историях детей, которых “вытащили”, иначе не могу сказать, прямо из родного дома, от родных и просто вывезли их временно на временно оккупированные территории, но дальше отправили в РФ и даже поместили незаконно под опеку россиян, — отметила уполномоченная по правам ребенка и детской реабилитации третий сценарий.

Четвертый сценарий осуществляется, когда россияне отказываются согласовывать гуманитарные коридоры для вывоза украинскими властями детей из учреждений институционального ухода, создают искусственный гуманитарный кризис для них и затем вывозят. Герасимчук отметила, что на сегодня Украина продолжает разыскивать этих детей по всей территории РФ и на временно оккупированных украинских территориях, поскольку детей разделяют и перемещают постоянно.

– Пятый сценарий — наиболее массовый, когда россияне создают такие условия на оккупированных территориях, которые абсолютно не пригодны для проживания ребенка. И дальше родители вынуждены якобы добровольно писать согласие на вывоз ребенка в российские лагеря, которые размещаются или на временно оккупированной территории Украины — Крыму, или на территории РФ, –отметила она.

Далее, по словам уполномоченной, россияне действуют “по хорошо отработанным методичкам” взаимодействия с детьми, чтобы они уже никогда не вернулись к своим биологическим родителям, а попали под незаконное усыновление или под опеку в семьи граждан РФ.

Шестой сценарий – когда россияне проводят “отбор”, обязательные медицинские осмотры детей на временно оккупированных территориях, в рамках которых у здоровых детей появляются вымышленные диагнозы. После этого ребенку якобы срочно требуется лечение в РФ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.