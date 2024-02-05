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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Що охоплюватиме 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії до річниці вторгнення – подробиці

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації охоплюватиме лише чорні списки.

Посадовець ЄС повідомив у коментарі Радіо Свобода, що Європейська служба із зовнішніх справ пропонуватиме лише індивідуальні санкції у 13-му пакеті обмежень.

– Пакет потрібен до дворіччя (повномасштабної, – Ред.) війни. Часу не багато, тому ЄС пропонує лише індивідуальні санкції, що й зроблять партнери G7. Водночас Єврокомісія працюватиме над запровадженням секторальних ухвалених санкцій, боротьбу з обходом, – зазначив він.

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санкції

Санкції ЄС проти РФ до річниці вторгнення

Згідно з очікуваннями європейського посадовця, пропозиції подадуть Комітету постійних представників наступного тижня.

Зараз дивляться

Єврокомісія має 245 пропозицій для санкцій проти нових осіб. Серед них – 160 компаній і людей, причетних до виробництва дронів, боєприпасів та інших товарів військового призначення.

Зокрема, 18 пропозицій стосувалися постачання озброєння до КНДР, 10 компаній і фізичних осіб з Білорусі. Серед відомих імен – адмірал Чорноморського флоту Росії та губернатор Тульської області.

Санкції за депортацію українських дітей

До списку 13-го пакету санкцій від ЄС проти Росії додадуть людей, причетних до депортації українських дітей, поширення російської пропаганди, суддів, компанії з нерухомості та транспортні підприємства.

Зокрема, у пропозиціях Єврокомісії згадано компанію Сонатек, яка може бути пов’язана зі шпигунським програмним забезпеченням.

За словами джерела, Єврокомісія представить у додатках 24 нових пункти, пов’язаних з закупівлями компонентів для виробництва дронів. Деякі держави ЄС критикують комісію через те, що пакет санкцій містить лише індивідуальні обмеження.

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Що охоплюватиме 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії до річниці вторгнення – подробиці

Джерело: Радіо Свобода
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