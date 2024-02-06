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Байден ветирует законопроект о поддержке Израиля без средств для Украины — Белый дом

Байден ветирует законопроект о поддержке Израиля без средств для Украины — Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена решительно выступила против законопроекта, разделяющего поддержку Израиля и помощь Украине.

Об этом говорится в заявлении административно-бюджетного управления Белого дома.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что вопрос военной помощи для Израиля рассмотрят в отдельном проекте.

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— Если президент получит H.R. 7217, он будет его ветировать, — отметили в Белом доме.

Администрация указывает, что провела несколько месяцев, работая с двухпартийной группой сенаторов, чтобы достичь соглашения о национальной безопасности, которое защитит границу и окажет поддержку народам Украины и Израиля, а также обеспечит гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему от конфликтов по всему миру.

У Байдена назвали намерение разделить помощь Украине и Израилю еще одним “циничным политическим маневром”.

— Администрация настойчиво призывает обе палаты Конгресса отвергнуть этот политический ход и вместо этого как можно быстрее направить на стол президента двухпартийный закон о дополнительных средствах на случай чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что первое голосование по законопроекту о финансировании безопасности границ США, а также помощи Украине и Израилю запланировано на среду, 7 февраля.

Законопроект предусматривает выделение $60,1 млрд на помощь Украине от США, $14,1 млрд на помощь Израилю и $20,2 млрд на улучшение безопасности на границе США с Мексикой. Также в пакет входит финансирование на гуманитарную помощь и оборонные операции в Красном море и на Тайване.

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Фото: White House

Источник: White House
Израиль, Война в Украине, Джо Байден, макрофінансова допомога, США
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