Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в устав Вооруженных сил республики, позволив применять спецсредства, оружие и боевую технику против мирного населения.

Основанием таких мер для военных может служить “выполнение возложенных на них задач”, для которых граждане могут служить препятствием.

Кроме того армия может открыть огонь в случае административных правонарушений гражданскими.

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При этом военнослужащий обязан предупредить об открытии огня прежде, чем считать человека законной мишенью. Однако предусмотрены и случаи, когда стрелять можно без предупреждений — в частности, речь идет об угрозе для военного со стороны мирного жителя.

Важно отметить, что своим указом Лукашенко фактически отменил ответственность военных за причинение вреда здоровью, жизни или имущества гражданина, если в момент стрельбы они “выполняли задачи, предусмотренные военным статутом”.

Напомним, согласно данным британской разведки, в Беларуси остается около 1 000 боевиков ЧВК Вагнера. Это приносит пользу РФ и негативно влияет на Украину.

Источник : Радио Свобода

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