Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вніс зміни до статуту Збройних сил республіки, дозволивши застосовувати спецзасоби, зброю та бойову техніку проти мирного населення.

Підставою таких заходів для військових може бути “виконання покладених на них завдань”, котрим громадяни можуть бути перешкодою.

Крім того, армія може відкрити вогонь у разі адміністративних правопорушень цивільними.

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Водночас військовослужбовець зобов’язаний попередити про відкриття вогню, перш ніж вважати людину законною мішенню. Проте передбачені й випадки, коли стріляти можна без попереджень – зокрема, йдеться про загрозу військовому з боку мирного жителя.

Важливо відзначити, що своїм указом Лукашенко фактично скасував відповідальність військових за заподіяння шкоди здоров’ю, життю чи майну громадянина, якщо у момент стрільби вони “виконували завдання, передбачені військовим статутом”.

Нагадаємо, згідно з даними британської розвідки, у Білорусі залишається близько 1 000 бойовиків ПВК Вагнера. Це приносить користь РФ та негативно впливає на Україну.

Джерело : Радіо Свобода

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