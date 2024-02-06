Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Конфлікт у Дніпрі: поліцейські відмовляються йти до штурмової бригади, в Нацполіції відреагували
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Терміново
Обстріл Золочева 6 лютого: загинуло двомісячне немовля, його мати – у лікарні
Ми рекомендуємо
Електронний кабінет призовника: юристка розповіла, коли та як вони можуть запрацювати
Alyona Alyona & Jerry Heil їдуть на Євробачення-2024 від України
Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Лукашенко дозволив армії відкривати вогонь по мирних білорусах

Лукашенко дозволив армії відкривати вогонь по мирних білорусах

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вніс зміни до статуту Збройних сил республіки, дозволивши застосовувати спецзасоби, зброю та бойову техніку проти мирного населення.

Підставою таких заходів для військових може бути “виконання покладених на них завдань”, котрим громадяни можуть бути перешкодою.

Крім того, армія може відкрити вогонь у разі адміністративних правопорушень цивільними.

Зараз дивляться

Водночас військовослужбовець зобов’язаний попередити про відкриття вогню, перш ніж вважати людину законною мішенню. Проте передбачені й випадки, коли стріляти можна без попереджень – зокрема, йдеться про загрозу військовому з боку мирного жителя.

Важливо відзначити, що своїм указом Лукашенко фактично скасував відповідальність військових за заподіяння шкоди здоров’ю, життю чи майну громадянина, якщо у момент стрільби вони “виконували завдання, передбачені військовим статутом”.

Нагадаємо, згідно з даними британської розвідки, у Білорусі залишається близько 1 000 бойовиків ПВК Вагнера. Це приносить користь РФ та негативно впливає на Україну.

Читайте також
Росія завершила постачання ядерної зброї до Білорусі – Лукашенко
Лукашенко дозволив армії відкривати вогонь по мирних білорусах

Джерело: Радіо Свобода
Армія, Білорусь, Олександр Лукашенко
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Що охоплюватиме 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії до річниці вторгнення – подробиці
Санкції проти РФ
Російські ДРГ у Сумській і Чернігівській областях: що загрожує Україні
Лукашенко дозволив армії відкривати вогонь по мирних білорусах
У Польщі на кордоні з РФ і Білоруссю запроваджують термінові заходи для нацбезпеки
польські військові
У Білорусі залишається тисяча бойовиків ПВК Вагнера: як це впливає на Україну
ПВК Вагнер
Навіть з нейтральними: у Латвії заборонили своїм збірним грати з командами з РФ і Білорусі
Сейм Латвії

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь