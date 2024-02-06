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Валентина Летяк, редактор ленты

Партизаны Атеш обнаружили в Москве место дислокации ПВО С-400

ППО С-400 у Москві

Партизаны из движения Атеш во время разведки обнаружили зенитно-ракетные комплексы С-400 на территории воинской части в Тимирязевском районе Москвы.

Они также слили в сеть точные координаты: 55.8398978, 37.5628480.

ППО С-400 у Москві

Фото: Атеш

В целом зафиксировано 12 пусковых установок, станции радиолокации и универсальные башни к ним. В Атеш считают, что это могут быть комплексы ПВО С-400 Триумф.

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Россияне очень берегут эти ЗРК в глубоком тылу, где, как говорят партизаны, они, вероятно, прикрывают пункты управления стратегического значения.

ПВО С-400 Триумф, которые россияне называли неуязвимыми, не единожды уничтожали ВСУ. В частности, в сентябре 2023 года вблизи временно оккупированной Евпатории украинские военные ударили по расположению ЗРК

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Фото: Атеш

Война в Украине, Военная техника, Москва, партизани, Росія
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