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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Партизани Атеш виявили у Москві місце дислокації ППО С-400

ППО С-400 у Москві

Партизани з руху Атеш під час розвідки виявили зенітно-ракетні комплекси С-400 на території військової частини в Тимірязівському районі Москви.

Вони також злили в мережу точні координати: 55.8398978, 37.5628480.

ППО С-400 у Москві

Фото: Атеш

Загалом зафіксовано 12 пускових установок, станції радіолокації та універсальні вежі до них. В Атеш вважають, що це можуть бути комплекси ППО С-400 Тріумф.

Зараз дивляться

Росіяни дуже бережуть ці ЗРК в глибокому тилу, де, як кажуть партизани, вони, ймовірно, прикривають пункти управління стратегічного значення.

ППО С-400 Тріумф, які росіяни називали невразливими, неодноразово знищували ЗСУ. Зокрема, у вересні 2023 року поблизу тимчасово окупованої Євпаторії українські військові вдарили по розташуванню ЗРК.

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Фото: Атеш

Війна в Україні, Військова техніка, Москва, партизани, Росія
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