Помощь Украине и саммит НАТО – во Франции собирается Веймарский треугольник

Главы МИД Польши, Германии и Франции Радослав Сикорский, Анналена Бербок и Стефан Сежурне 12 февраля проведут переговоры в формате Веймарского треугольника.

Об этом сообщается на сайте правительства Польши.

Переговоры состоятся во дворце в Ла Сель-Сен-Клу (Франция), расположенном недалеко от Парижа.

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— Встреча должна послужить восстановлению формулы Веймарского треугольника, объявленной в январе Радославом Сикорским, которая годами являлась важным инструментом польской европейской политики, — говорится в заявлении.

Темы Веймарского треугольника

Главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные международные проблемы, в частности поддержку Украины, которая продолжает отражать агрессию РФ, а также влияние российской дезинформации и дестабилизирующую деятельность режима в Минске.

В планах также обсуждение сотрудничества в области обороны и предстоящий саммит стран НАТО в Вашингтоне.

Веймарский треугольник

Веймарский треугольник создан в 1991 году как формат международного сотрудничества Польши, Германии и Франции.

В рамках группы проходят многочисленные встречи министров иностранных дел и глав государств.

Несколько раз выдвигалась идея преобразования треугольника в четырехугольник (Веймарский квадрат) с привлечением в союз Украины, поскольку на его заседаниях часто дискутируются вопросы относительно Киева.

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