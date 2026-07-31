Украина направила спасателей во Францию для борьбы с лесными пожарами
- ГСЧС будет помогать Франции тушить лесные пожары.
- Во Французскую Республику выехали 70 спасателей и 15 единиц специализированной техники ГСЧС.
Украинские спасатели отправились во Францию, чтобы помочь местным службам в борьбе с масштабными лесными пожарами.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский.
ГСЧС будет помогать Франции тушить лесные пожары
Направление сводного отряда состоялось по поручению президента Украины Владимира Зеленского и в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
Во Французскую Республику выехали 70 спасателей и 15 единиц специализированной техники ГСЧС.
Накануне Иван Выгивский провел разговор с главой МВД Франции Лораном Нуньесом и отметил, что в случае необходимости Украина готова привлечь и авиацию ГСЧС.
Глава МВД подчеркнул, что украинские специалисты имеют уникальный опыт работы в экстремальных ситуациях, поскольку ежедневно ликвидируют последствия вражеских российских ударов и преодолевают масштабные пожары под обстрелами.
— Несмотря на вызовы полномасштабной войны и десятки ежедневных обстрелов, Украина всегда готова прийти на помощь тем, кто рядом с нами в трудные времена, — подчеркнул Выгивский.
Французская сторона оценила готовность и профессионализм подразделений МВД Украины.
Ранее Зеленский заявил о готовности Украины помочь Франции с пожарами. Об этом глава государства сообщил после телефонного разговора с президентом Франции Макроном.