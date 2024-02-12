Глава Пентагона снова в больнице: что известно о его состоянии

Министра обороны США Ллойда Остина днем 11 февраля снова госпитализировали.

Его доставили в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида для обследования в связи с симптомами, указывающими на неотложные проблемы с мочевым пузырем, сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

— Заместитель министра обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов были проинформированы. Кроме того, Белый дом и Конгресс также были уведомлены, — подчеркнул он.

Сейчас смотрят

Кто будет исполнять обязанности Остина

Впоследствии Райдер уточнил, что главу Пентагона обследовали и он все еще находится в больнице.

Он также сообщил, что Остин передал функции и обязанности своего офиса заместителю министра обороны Кэтлин Хикс, о чем Белый дом и Конгресс были проинформированы.

Он пообещал предоставить дополнительную информацию о состоянии главы Пентагона.

Болезнь Ллойда Остина

Первый раз министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу 1 января из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Однако в Пентагоне сообщили об этом только через четыре дня после его госпитализации.

Его выписали через две недели. Впоследствии стало известно, что у главы Пентагона еще в декабре обнаружили рак простаты.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.