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Глава Пентагона снова в больнице: что известно о его состоянии

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Министра обороны США Ллойда Остина днем 11 февраля снова госпитализировали.

Его доставили в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида для обследования в связи с симптомами, указывающими на неотложные проблемы с мочевым пузырем, сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

— Заместитель министра обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов были проинформированы. Кроме того, Белый дом и Конгресс также были уведомлены, — подчеркнул он.

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Впоследствии Райдер уточнил, что главу Пентагона обследовали и он все еще находится в больнице.

Он также сообщил, что Остин передал функции и обязанности своего офиса заместителю министра обороны Кэтлин Хикс, о чем Белый дом и Конгресс были проинформированы.

Он пообещал предоставить дополнительную информацию о состоянии главы Пентагона.

Болезнь Ллойда Остина

Первый раз министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу 1 января из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Однако в Пентагоне сообщили об этом только через четыре дня после его госпитализации.

Его выписали через две недели. Впоследствии стало известно, что у главы Пентагона еще в декабре обнаружили рак простаты.

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Ллойд Остин, Пентагон, США, хвороба
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