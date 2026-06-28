Президент Владимир Зеленский посмертно наградил Михаила Клименко (ADAM) орденом За заслуги III степени, а Степана Гигу – орденом Ярослава Мудрого V степени.

Зеленский отметил государственными наградами Гигу, Клименко и еще ряд деятелей

В День Конституции Украины глава нашего государства подписал указ о награждении ряда украинцев государственными наградами. Орден За заслуги ІІІ посмертно получил основатель группы ADAM Михаил Клименко.

Отдельно орден князя Ярослава Мудрого V степени посмертно присвоен певцу и композитору Степану Гиге.

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Орден За заслуги ІІІ получил телеведущий и актер Андрей Бедняков.

Также, согласно указу №532/2026, награды получили еще ряд деятелей разных сфер.

Напомним, что Михаил Клименко после борьбы с туберкулезным менингитом скончался 7 декабря 2025 года.

12 декабря того же года стало известно о смерти Степана Гиги. Впоследствии родные артиста поделились, что причиной стали осложнения из-за сахарного диабета и инфекции, с которыми организм не справился.

Следует отметить, что Орден За заслуги ІІІ степени является государственной наградой Украины. Ею отмечают граждан за выдающиеся достижения в сфере экономики, науки, культуры, искусства, государственной и общественной деятельности.

Орденом князя Ярослава Мудрого награждаются люди, которые имеют выдающиеся личные заслуги перед Украиной в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

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