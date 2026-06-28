Российские войска активизировали наступательные действия на Лиманском направлении и пытаются закрепиться на восточных окраинах Лимана, несмотря на значительные потери личного состава.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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По словам Трегубова, на Лиманском направлении наблюдается резкий рост интенсивности боевых действий.

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— Крайне интенсивные боевые действия, особенно на Лиманщине, особенно на Лиманском отрезке. Высокое количество боестолкновений, — отметил он.

Спикер пояснил, что российское командование пытается любой ценой закрепиться на восточных окраинах города.

Несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают перебрасывать новые группы военных в попытке создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

— Сейчас они очень активно пытаются в городе хоть как-то, несмотря на большие потери, бросать любое количество личного состава для того, чтобы они так или иначе имели какие-то закрепления в его восточных районах. Тот рост интенсивности в целом в зоне нашей ответственности как раз с этим и связан, — отметил Трегубов.

По его словам, Лиман остается одним из ключевых направлений для российского командования, поскольку открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что российское командование изменило главное направление своей весенне-летней наступательной кампании в Донецкой области, сосредоточив основные силы на захвате Константиновки.

По оценке аналитиков, для этого РФ перебросила на направление подразделения нескольких армий и сформировала крупные тактические группировки Бахмут и Дзержинск (Торецк). Российские войска смогли продвинуться на отдельных участках, однако захватить железнодорожную станцию Константиновка им не удалось.

В то же время украинские защитники провели успешную операцию и полностью зачистили район Длинной Балки от российских диверсионно-разведывательных групп.

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