Наши дальнобойные санкции достигли двух НПЗ в России — Зеленский
В ночь на 28 июня Силы обороны поразили сразу два российских нефтеперерабатывающих завода — в Краснодарском крае и Ярославской области РФ.
Об этом утром сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский подтвердил поражение двух НПЗ в РФ
По словам президента, украинские дальнобойные удары этой ночью достигли двух важных объектов топливной инфраструктуры России.
В частности, был поражен Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который расположен примерно в 300 километрах от линии фронта.
Our warriors began Ukraine’s Constitution Day with great accuracy. Last night, our long-range sanctions reached two oil refineries in Russia. The Slavyansk oil refinery in the Krasnodar region was hit – about 300 kilometers from the frontline. We also reached a refinery in the… pic.twitter.com/MiKOSjszFF
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2026
Еще одной целью стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области РФ — примерно в 700 километрах от украинской границы.
Президент подчеркнул, что такие операции являются частью системной кампании по снижению военного потенциала России.
— Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют возможности России вести эту войну. Каждая наша дальнобойная санкция — это уменьшение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и дальше отвечать на российский террор, — заявил Зеленский.
Он также поблагодарил украинских военных за результаты ночной операции и всех партнеров, которые помогают Украине.
Кроме Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае и Ярославского НПЗ, в Генеральном штабе ВСУ сообщили о поражении железнодорожного моста в районе Ичок во временно оккупированном Крыму, который оккупанты используют для переброски войск и материально-технического обеспечения.
Кроме того, Силы обороны поразили склад боеприпасов вблизи Амвросиевки на временно оккупированной территории Донецкой области.
Также ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному комплексу Титан-Барикады в Волгограде. По данным военных, украинские ракеты попали в три производственных цеха предприятия, в результате чего возникли пожары и частичные разрушения двух цехов.
Ранее об атаке на Славянский НПЗ сообщали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и российские мониторинговые ресурсы.
По официальной версии РФ, пожар возник после падения обломков беспилотников.
В то же время местные жители публиковали видео масштабного возгорания на территории предприятия, а спутниковый сервис NASA FIRMS подтвердил наличие очагов пожара на территории завода и вблизи установки стабилизации нефти.