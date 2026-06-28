В ночь на 28 июня Силы обороны поразили сразу два российских нефтеперерабатывающих завода — в Краснодарском крае и Ярославской области РФ.

Об этом утром сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подтвердил поражение двух НПЗ в РФ

По словам президента, украинские дальнобойные удары этой ночью достигли двух важных объектов топливной инфраструктуры России.

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В частности, был поражен Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который расположен примерно в 300 километрах от линии фронта.

Our warriors began Ukraine’s Constitution Day with great accuracy. Last night, our long-range sanctions reached two oil refineries in Russia. The Slavyansk oil refinery in the Krasnodar region was hit – about 300 kilometers from the frontline. We also reached a refinery in the… pic.twitter.com/MiKOSjszFF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2026

Еще одной целью стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области РФ — примерно в 700 километрах от украинской границы.

Президент подчеркнул, что такие операции являются частью системной кампании по снижению военного потенциала России.

— Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют возможности России вести эту войну. Каждая наша дальнобойная санкция — это уменьшение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и дальше отвечать на российский террор, — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил украинских военных за результаты ночной операции и всех партнеров, которые помогают Украине.

Кроме Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае и Ярославского НПЗ, в Генеральном штабе ВСУ сообщили о поражении железнодорожного моста в районе Ичок во временно оккупированном Крыму, который оккупанты используют для переброски войск и материально-технического обеспечения.

Кроме того, Силы обороны поразили склад боеприпасов вблизи Амвросиевки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному комплексу Титан-Барикады в Волгограде. По данным военных, украинские ракеты попали в три производственных цеха предприятия, в результате чего возникли пожары и частичные разрушения двух цехов.

Ранее об атаке на Славянский НПЗ сообщали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и российские мониторинговые ресурсы.

По официальной версии РФ, пожар возник после падения обломков беспилотников.

В то же время местные жители публиковали видео масштабного возгорания на территории предприятия, а спутниковый сервис NASA FIRMS подтвердил наличие очагов пожара на территории завода и вблизи установки стабилизации нефти.

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