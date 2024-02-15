Взрывы в Белгороде во время воздушной тревоги в Украине: что известно
Взрывы в Белгороде 15 февраля прогремели именно в то время, когда в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных обстрелов.
Что известно о взрывах в Белгороде 15 февраля
После взрывов в Белгороде в Минобороны РФ заявили, что их противовоздушная оборона якобы уничтожила 14 реактивных снарядов.
В российском оборонном ведомстве даже указали, из какой установки якобы велся огонь – из РСЗО RM-70 Вампир.
Местный губернатор Вячеслав Гладков убеждает, что после взрывов в Белгороде:
- выбиты окна, повреждены кровли и забор в семи частных домах;
- выбиты окна в нескольких квартирах пяти многоквартирных домов;
- подвергся разрушениям магазин;
- зафиксировано повреждение на территории одного из промышленных предприятий;
- побито обломками ориентировочно пять автомобилей.
По данным губернатора Белгородской области, из-за взрывов в Белгороде 15 февраля 5 человек погибли (в частности, один ребенок), еще 18 человек, среди которых 5 – дети, получили ранения.
В селе Шагаровка Белгородского района якобы зафиксированы повреждения в двух частных домах.
Под удар якобы попал еще и автомобиль.
Полномасштабная война в Украине длится уже 722-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Минобороны РФ, Вячеслав Гладков
Фото: Вячеслав Гладков