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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы в Белгороде во время воздушной тревоги в Украине: что известно

Вибухи в Бєлгороді 15 лютого 2024

Взрывы в Белгороде 15 февраля прогремели именно в то время, когда в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных обстрелов.

Что известно о взрывах в Белгороде 15 февраля

После взрывов в Белгороде в Минобороны РФ заявили, что их противовоздушная оборона якобы уничтожила 14 реактивных снарядов.

В российском оборонном ведомстве даже указали, из какой установки якобы велся огонь – из РСЗО RM-70 Вампир.

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Местный губернатор Вячеслав Гладков убеждает, что после взрывов в Белгороде:

  • выбиты окна, повреждены кровли и забор в семи частных домах;
  • выбиты окна в нескольких квартирах пяти многоквартирных домов;
  • подвергся разрушениям магазин;
  • зафиксировано повреждение на территории одного из промышленных предприятий;
  • побито обломками ориентировочно пять автомобилей.

По данным губернатора Белгородской области, из-за взрывов в Белгороде 15 февраля 5 человек погибли (в частности, один ребенок), еще 18 человек, среди которых 5 – дети, получили ранения.

В селе Шагаровка Белгородского района якобы зафиксированы повреждения в двух частных домах.

Под удар якобы попал еще и автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 722-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Минобороны РФ, Вячеслав Гладков

Фото: Вячеслав Гладков

Белгород, Война в Украине, Взрыв, Ракетные удары России, Російська агресія
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