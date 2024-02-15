Взрывы в Белгороде во время воздушной тревоги в Украине: что известно

Взрывы в Белгороде 15 февраля прогремели именно в то время, когда в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных обстрелов.

Что известно о взрывах в Белгороде 15 февраля

После взрывов в Белгороде в Минобороны РФ заявили, что их противовоздушная оборона якобы уничтожила 14 реактивных снарядов.

В российском оборонном ведомстве даже указали, из какой установки якобы велся огонь – из РСЗО RM-70 Вампир.

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Местный губернатор Вячеслав Гладков убеждает, что после взрывов в Белгороде:

выбиты окна, повреждены кровли и забор в семи частных домах;

выбиты окна в нескольких квартирах пяти многоквартирных домов;

подвергся разрушениям магазин;

зафиксировано повреждение на территории одного из промышленных предприятий;

побито обломками ориентировочно пять автомобилей.

По данным губернатора Белгородской области, из-за взрывов в Белгороде 15 февраля 5 человек погибли (в частности, один ребенок), еще 18 человек, среди которых 5 – дети, получили ранения.

В селе Шагаровка Белгородского района якобы зафиксированы повреждения в двух частных домах.

Под удар якобы попал еще и автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 722-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Минобороны РФ, Вячеслав Гладков

Фото: Вячеслав Гладков

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