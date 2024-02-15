Вибухи в Бєлгороді під час повітряної тривоги в Україні: що відомо
Вибухи в Бєлгороді 15 лютого прогриміли саме в той час, коли в Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного обстрілу.
Що відомо про вибухи в Бєлгороді 15 лютого
Після вибухів у Бєлгороді в Міноборони РФ заявили, що їхня протиповітряна оборона буцімто знищила аж 14 реактивних снарядів.
У російському оборонному відомстві навіть вказали, із якої установки нібито вівся вогонь – із РСЗВ RM-70 Вампір.
Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков переконує, що після вибухів у Бєлгороді:
- вибито вікна, пошкоджено покрівлі та паркан у семи приватних будинках;
- вибито вікна в кількох квартирах п’яти багатоквартирних будинків;
- зазнав руйнувань магазин;
- зафіксовано пошкодження на території одного із промислових підприємств;
- побито уламками орієнтовно п’ять автомобілів.
За даними губернатора Бєлгородської області, через вибухи в Бєлгороді 15 лютого 5 людей загинули (зокрема, одна дитина), ще 18 осіб, серед яких 5 – діти, дістали поранення.
У селі Шагарівка Бєлгородського району нібито зафіксовано пошкодження у двох приватних будинках.
Під удар буцімто потрапив ще й автомобіль.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Міноборони РФ, В’ячеслав Гладков
Фото: В’ячеслав Гладков