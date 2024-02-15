Вибухи в Бєлгороді 15 лютого прогриміли саме в той час, коли в Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного обстрілу.

Що відомо про вибухи в Бєлгороді 15 лютого

Після вибухів у Бєлгороді в Міноборони РФ заявили, що їхня протиповітряна оборона буцімто знищила аж 14 реактивних снарядів.

У російському оборонному відомстві навіть вказали, із якої установки нібито вівся вогонь – із РСЗВ RM-70 Вампір.

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Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков переконує, що після вибухів у Бєлгороді:

вибито вікна, пошкоджено покрівлі та паркан у семи приватних будинках;

вибито вікна в кількох квартирах п’яти багатоквартирних будинків;

зазнав руйнувань магазин;

зафіксовано пошкодження на території одного із промислових підприємств;

побито уламками орієнтовно п’ять автомобілів.

За даними губернатора Бєлгородської області, через вибухи в Бєлгороді 15 лютого 5 людей загинули (зокрема, одна дитина), ще 18 осіб, серед яких 5 – діти, дістали поранення.

У селі Шагарівка Бєлгородського району нібито зафіксовано пошкодження у двох приватних будинках.

Під удар буцімто потрапив ще й автомобіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Міноборони РФ, В’ячеслав Гладков

Фото: В’ячеслав Гладков

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