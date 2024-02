Зеленский и Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский, который 16 февраля находится с визитом в Берлине, подписал с канцлером Германии Олафом Шольцом двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия.

Документ подписан по итогам переговоров двух лидеров.

Это подтвердил сам Шольц в сети Х, показав фото после подписания соглашения.

— Зеленский и я подписали сегодня соглашение о наших долгосрочных обязательствах в сфере безопасности — это исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину перед лицом российской агрессивной войны, — подчеркнул канцлер.

For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.

Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2024