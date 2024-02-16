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Валентина Летяк, редактор ленты

Зеленский и Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности

Зеленський і Шольц - безпекова угода
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский, который 16 февраля находится с визитом в Берлине, подписал с канцлером Германии Олафом Шольцом двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия.

Документ подписан по итогам переговоров двух лидеров.

Это подтвердил сам Шольц в сети Х, показав фото после подписания соглашения.

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— Зеленский и я подписали сегодня соглашение о наших долгосрочных обязательствах в сфере безопасности — это исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину перед лицом российской агрессивной войны, — подчеркнул канцлер.

Что предусматривает соглашение по безопасности между Украиной и Германией

Документ подписан в рамках совместной декларации, принятой членами G7 на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Этим соглашением Германия подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных границ с 1991 года.

Также Берлин намерен оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется — до полного восстановления территориальной целостности.

Двустороннее соглашение действует в течение 10 лет с момента его подписания и четко закрепляет конкретные компоненты обязательств по безопасности, которые Германия предоставила Украине:

  • Определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности — военной, политической, финансовой и гуманитарной.
  • Зафиксировано, что в 2024 году Германия предоставит средства на военную помощь Украине на общую сумму более €7 млрд.
  • ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия документа.
  • Стороны признают важность применения санкций для ограничения доступа РФ к финансам, товарам, технологиям и услугам, которые она использует в своей агрессивной войне.
  • Германия будет работать над поддержкой санкционного давления на Россию и борьбой с уклонением от санкций, пока будет продолжаться война и не будет восстановлена территориальная целостность нашего государства.
  • ФРГ будет продолжать работу в Коалиции по созданию трибунала по преступлению агрессии против Украины для обеспечения эффективной ответственности.
  • Берлин готов совместно с партнерами использовать законные пути, чтобы направлять доходы от российских активов на поддержку Украины.

Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного будущего нападения РФ на Украину, который применяется по требованию любого из участников в течение 24 часов для определения соответствующих дальнейших шагов.

Соглашение по безопасности с Францией

Планируется, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский также отправится в Париж, где подпишет аналогичное двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Безпека, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности, Німеччина, Олаф Шольц, Украина-Германия
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