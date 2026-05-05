Прекращение огня в войне России с Украиной должно быть ежедневным и реальным, а не кратковременным символическим шагом, приуроченным к отдельным датам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Реакция Зеленского на удары по Запорожью и Днепру

Владимир Зеленский подчеркнул, что в больнице после удара РФ по Запорожью находится по меньшей мере семь раненых, всего пострадало минимум 37 человек.

– Это был удар управляемыми авиационными бомбами. Прямо по гражданской инфраструктуре города – россияне не ограничивают себя в уничтожении жизни. Это абсолютно циничный, лишенный какого-либо военного смысла террористический удар, – заметил президент.

Он добавил, что такие российские удары по украинским городам и селам не прекращаются ни дня.

Президент напомнил, что только один этот удар унес уже 12 жизней. В то же время он вспомнил, что россияне также нанесли удар по Днепру, где погибли, по его словам, четыре человека.

Украинский лидер призвал заставить Россию приостановить ее войну.

– Тишина без таких и других ударов нужна каждый день, а не несколько часов где-то там на “празднование”. Жизнь нужно беречь, и я благодарен всем нашим партнерам, которые высказались в поддержку Украины и помогают нам защищать жизнь, – подытожил он.

Напомним, руководитель ОП Буданов заявил, что Украина ввела перемирие, свидетельствующее о подлинном желании мира со стороны Киева. Однако оно может быть продлено и до 9 мая, о чем раньше просила Москва.

