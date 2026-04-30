В Воздушных силах ВСУ проанализировали эффективность экипажей, работающих с дронами-перехватчиками: значительная часть из них за год не уничтожила ни одного вражеского беспилотника.

Об этом в интервью Украинской правде сообщил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ полковник Павел Елизаров.

Эффективность экипажей дронов-перехватчиков

По его словам, из более чем 300 экипажей только 66 смогли сбить более 10 дронов типа Shahed в течение года. В то же время 170 экипажей не уничтожили ни одной цели, остальные — имеют показатели менее 10 сбитых беспилотников.

Елизаров также привел результаты эксперимента в одной из областей: из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одного дрона.

В Воздушных силах отмечают, что проблема заключается не в нехватке личного состава, а в эффективности его использования. По словам полковника, имеющихся мобилизованных ресурсов достаточно, однако их необходимо лучше структурировать и анализировать.

Он также отметил, что отдельные подразделения, в частности спецотряд Нацгвардии Lasar’s Group, не увеличивают численность, делая ставку на четкую организацию работы, несмотря на общую тенденцию к расширению подразделений.

Источник : Украинская правда

