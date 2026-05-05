Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине высокоточных авиабомб JDAM-ER и сопутствующего оборудования на сумму $373,6 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

JDAM для Украины: что известно

Отмечается, что главным подрядчиком будет компания Boeing, расположенная в Сент-Луисе, штат Миссури.

– Правительство Украины пригласило закупку 1200 комплектов хвостового оперения для совместных боеприпасов прямой атаки (JDAM) KMU-572; и 332 комплекта хвостового оперения KMU-556 JDAM. Также будут включены такие товары, не относящиеся к MDE, – говорится в сообщении.

Речь идет, в частности, про:

системы детонаторов FMU-139;

вспомогательное оборудование JDAM;

запасные и ремонтные части;

расходные материалы и аксессуары;

вспомогательное оборудование для ремонта и возврата;

программное обеспечение оружия и вспомогательное оборудование;

секретные и несекретные публикации и техническая документация;

транспортная поддержка;

исследования и опросы;

инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;

и другие элементы логистики и программной поддержки.

В Госдепе отметили, что эта продажа должна улучшить безопасность страны-партнера, движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

– Предложенная продажа улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности более мощными средствами противовоздушной обороны, – говорится в заявлении.

Там отмечают, что у Украины не будет трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои Вооруженные Силы.

Напомним, JDAM – это авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наводкой по GPS, массой от 230 до 960 кг и дальностью применения от 40-75 км в последней модификации JDAM-ER производства Boeing.

