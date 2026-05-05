США одобрили продажу Украине авиабомб JDAM на $373,6 млн
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине высокоточных авиабомб JDAM-ER и сопутствующего оборудования на сумму $373,6 млн.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
JDAM для Украины: что известно
Отмечается, что главным подрядчиком будет компания Boeing, расположенная в Сент-Луисе, штат Миссури.
– Правительство Украины пригласило закупку 1200 комплектов хвостового оперения для совместных боеприпасов прямой атаки (JDAM) KMU-572; и 332 комплекта хвостового оперения KMU-556 JDAM. Также будут включены такие товары, не относящиеся к MDE, – говорится в сообщении.
Речь идет, в частности, про:
- системы детонаторов FMU-139;
- вспомогательное оборудование JDAM;
- запасные и ремонтные части;
- расходные материалы и аксессуары;
- вспомогательное оборудование для ремонта и возврата;
- программное обеспечение оружия и вспомогательное оборудование;
- секретные и несекретные публикации и техническая документация;
- транспортная поддержка;
- исследования и опросы;
- инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;
- и другие элементы логистики и программной поддержки.
В Госдепе отметили, что эта продажа должна улучшить безопасность страны-партнера, движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.
– Предложенная продажа улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности более мощными средствами противовоздушной обороны, – говорится в заявлении.
Там отмечают, что у Украины не будет трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои Вооруженные Силы.
Напомним, JDAM – это авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наводкой по GPS, массой от 230 до 960 кг и дальностью применения от 40-75 км в последней модификации JDAM-ER производства Boeing.