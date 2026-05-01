Апрель в Украине оказался довольно переменчивым, ведь теплые воздушные массы периодически сменялись холодными, из-за чего погода оставалась нестабильной. Во многих регионах даже фиксировались заморозки на поверхности почвы, что придавало весне зимний характер.

Какая погода будет в мае 2026 года и передаст ли апрель эстафету переменчивости последнему месяцу весны, читайте в нашем материале.

Какая погода будет в мае 2026 года в Украине и что происходит с климатической системой

По данным долгосрочного прогнозного обсуждения NOAA, в середине апреля 2026 года в климатической системе начала фиксироваться четкая перестройка крупномасштабной циркуляции океана и атмосферы.

В настоящее время отмечается, что нейтральная фаза ENSO, то есть относительно спокойное состояние климатической системы в Тихом океане, подходит к концу. Это означает, что период стабильной погоды заканчивается, и система начинает меняться.

ENSO — это климатическое явление в Тихом океане, которое влияет на погоду в мире. Имеет три состояния: нейтральное, теплое и холодное.

Эль-Ниньо — это теплая фаза, когда вода в океане нагревается.

Ла-Нинья — это холодная фаза, когда вода охлаждается.

Сейчас формируется новая фаза — Эль-Ниньо, для которой характерно повышение температуры воды в Тихом океане. Такие изменения обычно влияют на воздушные потоки и циркуляцию атмосферы, поэтому погода в мире становится менее предсказуемой. А значит, чаще возможны резкие перепады, изменения температур и нестабильные погодные условия.

Физически этот переход уже заметен в океане. Наблюдается накопление теплых приповерхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана, причем аномалии простираются на значительную глубину, до 250–300 метров.

Это сопровождается распространением океанических волн Кельвина, которые фактически “переносят” тепло на восток и изменяют температурный баланс во всем бассейне.

По мере развития процесса меняется и глобальная атмосферная циркуляция, в частности так называемая циркуляция Уокера, которая определяет распределение осадков и конвекции в тропиках.

В прогнозе прямо указывается, что конвекция ослабевает над западной частью Тихого океана, в частности в районе Индонезии, и смещается ближе к центральной части океана. Это является одним из ключевых индикаторов того, что система переходит в фазу Эль-Ниньо.

Важно, что этот процесс не ограничивается Тихим океаном. Он влияет на погодные режимы во всем Северном полушарии, включая Евразию и Европу.

Ведь изменение температурного режима в тропическом Тихом океане влияет на траектории циклонов над Атлантикой, Европой и Украиной.

В таких условиях Европа, в частности Украина, обычно оказываются в зоне повышенной атмосферной нестабильности. Это не означает какого-то одного типа погоды, напротив, контрастность усиливается. Атмосферные процессы становятся более неоднородными, периоды тепла могут резко сменяться вторжениями прохладного воздуха, а фронты становятся более активными.

Именно такое поведение атмосферы характерно для периодов формирования или усиления Эль-Ниньо.

Отдельно в прогнозе отмечается неопределенность интенсивности будущего Эль-Ниньо. Базовый сценарий предполагает умеренное повышение температуры на +1,2 °C, однако отдельные модели допускают и значительно более сильное развитие, до более чем +2 °C. Это важно, поскольку именно интенсивность Эль-Ниньо будет определять масштаб глобальных климатических изменений, в том числе и в Европе и Украине.

Также подчеркивается, что весна 2026 года является “периодом непредсказуемости”. Это означает, что общее направление изменений уже понятно, но детали того, какой будет погода в мае 2026 года, пока неизвестны именно из-за перестройки системы.

Что это означает для Европы и Украины

Из этого прогноза следует, что в 2026 году климатическая система вступает в фазу крупномасштабной перестройки, связанной с переходом к Эль-Ниньо.

И хотя непосредственно Европа не является центром этого процесса, она оказывается в зоне его вторичных, но ощутимых последствий из-за изменения глобальной атмосферной циркуляции. Это прежде всего означает более нестабильный характер погоды и повышенную вариативность погодных сценариев в пределах сезона для Европы и Украины.

Погода в мае 2026 года: прогноз синоптиков

По данным сезонных моделей Copernicus и среднесрочных прогнозов ECMWF, используемых для Европы, май 2026 года для Украины складывается как переходный месяц между весной и летом, но с довольно нестабильным характером погоды.

Модели не показывают какого-либо резкого климатического скачка, но фиксируют общую тенденцию, которая для Восточной Европы выглядит довольно типичной для периода перехода сезонов.

Погода на май 2026, прогноз:

Возможно чередование теплых периодов с кратковременными похолоданиями, когда на территорию Украины будут периодически надвигаться фронтальные системы из Атлантики и северо-запада Европы.

Именно эти атмосферные процессы будут определять характер погоды в мае 2026 года. В этот период возможно более частое образование циклонов и фронтов над Европой.

В результате погода становится нестабильной. Поэтому после нескольких теплых дней с повышением температуры до весенних или даже раннелетних значений могут быстро наступать периоды похолодания с дождями и усилением ветра.

Что касается осадков, Copernicus и ECMWF не дают для Украины четкого прогноза. Для региона характерна так называемая нейтральная или слабо выраженная аномалия осадков, что означает отсутствие доминирующего сценария. Поэтому возможны неравномерные осадки, когда периоды относительной сухости могут сменяться короткими, но интенсивными дождями, часто грозового характера.

Именно локальные грозы, ливни и фронтальные дожди, вероятно, станут основным видом осадков в последний месяц весны.

Это означает, что теплые периоды в Украине в мае 2026 года будут, но они не будут выглядеть как непрерывная летняя жара. Погода в мае 2026 года будет радовать украинцев волнами потепления, которые будут прерываться прохождением атмосферных фронтов.

Прогноз на май 2026 года от Укргидрометцентра

Как сообщили в Украинском ГМЦ, в мае 2026 года среднемесячная температура ожидается на уровне +12…+15 °C, а в Карпатах и Крымских горах — около +9…+12 °C. Это примерно на 1,5 °C ниже климатической нормы.

Количество осадков прогнозируется в пределах 35–76 мм. Во Львовской, Ивано-Франковской областях и горных районах Закарпатья и Черновицкой области ожидается больше дождей — 88–138 мм, что соответствует примерно 80–120% нормы.

