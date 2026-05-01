Актриса театра и кино Ольга Сумская, несмотря на натянутые отношения со старшей сестрой, поздравляет Наталью с праздниками.

Об этом звезда рассказала журналистке Ксении Малынюк эксклюзивно для программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Ольга Сумская об отношениях с родными

Недавно Наталья Сумская отпраздновала 70-летний юбилей. Младшую сестру на празднование не приглашала, но Ольга родственницу поздравила.

Сейчас смотрят

— Потому что я помню, что это такая знаменательная дата, и может быть когда-нибудь, все-таки, наши семейные пути пересекутся, — говорит актриса.

Раскол в отношениях сестер Сумских обострился после начала полномасштабной войны, в частности из-за того, что старшая дочь Ольги Антонина Паперная живет в РФ с мужем-россиянином Владимиром Ягличем и двумя детьми. Комментировать отношения с Антониной Ольга Сумская не хочет и имеет на то причину.

— Потому что каждая фраза сразу разносится по сети. Я желаю себе прежде всего выдержки. Я стараюсь быть сильной, не реагировать на тот хейт, который постоянно возникает вокруг нашей семьи. И я мечтаю просто обнять своих родных. Это мой родной ребенок, а я — мама, и я переживаю за них, конечно, — делится знаменитость.

К слову, ранее Ольга Сумская поблагодарила хейтеров, которые внимательно следят за тем, что она публикует в соцсетях.

Актрису раскритиковали за выбор трека для видео в Instagram, а именно за обработку французской мелодии Je reviens te chercher от российского блогера Сергея Григорьева-Апполонова (Grey Wiese).

Источник : Ранок у великому місті

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.