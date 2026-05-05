Президент Владимир Зеленский отреагировал на новый санкционный пакет Великобритании против России и заявил, что РФ ежедневно испытывает потери даже несмотря на проблемы с доступом к информации.

Что сказал Зеленский о санкциях и потерях РФ

Украинский лидер пошутил, что хотя в Москве сейчас сложно получать новости из-за постоянных отключений интернета, россияне все равно чувствуют потери каждый день.

Владимир Зеленский подчеркнул, что санкционный пакет от Британии – это серьезный шаг.

Сейчас смотрят

Он пояснил, что речь идет о 35 физических и юридических лицах, которые связаны с производством российских дронов и вербуют иностранных граждан для изготовления беспилотников и участия в войне против Украины.

– Мошенническими методами они отправляли на фронт граждан из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Наши разведки давно изучают этот вопрос, поэтому в этом месяце будут и новые решения в этом направлении, и последующие санкционные шаги от Британии, – отметил президент.

Он поблагодарил Британию и отметил, что Россия должна чувствовать, что войну нужно кончать.

Напомним, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европа не должна просить Россию о переговорах, лучше создать условия, при которых Москва сама перейдет к реальному диалогу.

Источник : Офис президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.