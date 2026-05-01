После масштабной мартовской индексации многие пенсионеры интересуются, будут ли новые повышения в мае. Хотя основной этап перерасчета выплат по постановлению Кабинета Министров №236 уже состоялся, но основные доплаты начали начислять именно в мае.

Факты ICTV объясняют, какие гарантии действуют для людей с неполным стажем и на какие выплаты по возрасту можно рассчитывать в последний месяц весны.

Что изменится с 1 мая и будет ли повышение

25 февраля Кабинет Министров принял постановление №236 об индексации пенсий и страховых выплат в 2026 году, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кроме пересчета основных выплат, документ предусматривает повышение минимальных пенсий для лиц с инвалидностью среди военных и пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, а также дополнительную поддержку для наиболее уязвимых категорий граждан.

С 1 марта 2026 установлены новые минимальные пенсии для лиц с инвалидностью, наступившей из-за Чернобыльской катастрофы:

первая группа — 11 041,85 грн;

вторая группа — 8 838,60 грн;

третья группа — 6 808,95 грн.

Согласно решению правительства, минимальные выплаты изменятся следующим образом для разных категорий пенсионеров:

которые достигли возраста 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет – с 3758 грн до 4213 грн (на 455 грн);

в возрасте от 70 до 80 лет, и имеют страховой стаж 30/35 лет – с 3613 грн до 4050 грн (на 437 грн);

которым исполнилось 80 лет, и имеют страховой стаж 20/25 лет – с 3758 грн до 4213 грн (на 455 грн);

в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж 30/35 лет, и лицам с инвалидностью I группы (независимо от возраста и продолжительности страхового стажа) – с 3323 грн до 3725 грн (на 402 грн);

другим категориям неработающих пенсионеров (независимо от возраста) – с 3 038 грн до 3 406 грн (на 368 грн).

Для пенсионеров в возрасте 70–80 лет, не имеющих полного стажа (менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), минимальная выплата также возрастет. Им установят доплату пропорционально стажу, который они имеют, исходя из базовой суммы 4 050 грн.

В то же время размер пенсионной выплаты не может быть меньше 4 050 грн при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин в возрасте от 75 до 80 лет.

Для украинцев от 70 лет, общий размер пенсии которых не превышает 10 340 грн 35 копеек, в дальнейшем будут продолжать начислять ежемесячные возрастные доплаты:

570 грн – для лиц старше 80 лет;

456 грн – для людей в возрасте от 75 до 80 лет;

300 грн – для тех, кому исполнилось от 70 до 75 лет.

Результаты индексации ограничены определенными рамками, в частности, минимальная сумма повышения составляет 100 грн, а максимальная – 2 595 грн на одного пенсионера.

