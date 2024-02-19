Неизвестно, сколько есть времени: в Литве предостерегают, что Путин может внезапно напасть на НАТО

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупреждает, что его страна может стать одним из первых членов НАТО, на которую Путин нападет.

Об этом он сказал в интервью ZDF.

По его словам, Литва вполне может оказаться вторым Перл-Харбором для НАТО (в 1941 году японская авиация и подводный флот внезапно напали на американские военно-морскую и воздушную базы, расположенные в окрестностях Перл-Харбора на острове Оаху).

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Габриэлюс Ландсбергис заявил, что правительство его страны уделяет большое внимание ситуации на фронте в Украине. Он считает, что Украине надо продолжать поставлять боеприпасы и оружие, в том числе новые системы. И тогда Украина сможет не только остановить армию РФ, но и отбросить ее назад.

— Если мы не будем поставлять оружие, сомнительно, что Россию вообще можно остановить. И где это остановится? И именно об этом думают все страны восточного фланга. Если Россию не остановит Украина, война может распространиться. Тогда он (Путин, — Ред.) сможет напасть на нас, — говорит министр иностранных дел Литвы.

По его словам, самая большая проблема сейчас в том, что неизвестно, сколько времени есть до нападения РФ.

В Литве надеются, что Украина на своей территории сможет остановить российские войска — далеко, за тысячи километров от Германии или Литвы.

— Но реальность такова, что Россия может мобилизовать еще 400 тыс. военнослужащих. Они строят новые танки и новое вооружение. У нас есть очень агрессивный сосед, который хочет проверить НАТО. Мы должны подготовиться к этому, — отметил Габриэлюс Ландсбергис.

Он также решительно заявил, что нельзя ждать, пока какая-то европейская страна действительно подвергнется нападению со стороны России. Европейская безопасность взаимосвязана: если Литва окажется в опасности, то и другие части Европы также.

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