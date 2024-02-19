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Неизвестно, сколько есть времени: в Литве предостерегают, что Путин может внезапно напасть на НАТО

Габріелюс Ландсбергіс
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупреждает, что его страна может стать одним из первых членов НАТО, на которую Путин нападет.

Об этом он сказал в интервью ZDF.

По его словам, Литва вполне может оказаться вторым Перл-Харбором для НАТО (в 1941 году японская авиация и подводный флот внезапно напали на американские военно-морскую и воздушную базы, расположенные в окрестностях Перл-Харбора на острове Оаху).

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Габриэлюс Ландсбергис заявил, что правительство его страны уделяет большое внимание ситуации на фронте в Украине. Он считает, что Украине надо продолжать поставлять боеприпасы и оружие, в том числе новые системы. И тогда Украина сможет не только остановить армию РФ, но и отбросить ее назад.

— Если мы не будем поставлять оружие, сомнительно, что Россию вообще можно остановить. И где это остановится? И именно об этом думают все страны восточного фланга. Если Россию не остановит Украина, война может распространиться. Тогда он (Путин, — Ред.) сможет напасть на нас, — говорит министр иностранных дел Литвы.

По его словам, самая большая проблема сейчас в том, что неизвестно, сколько времени есть до нападения РФ.

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В Литве надеются, что Украина на своей территории сможет остановить российские войска — далеко, за тысячи километров от Германии или Литвы.

— Но реальность такова, что Россия может мобилизовать еще 400 тыс. военнослужащих. Они строят новые танки и новое вооружение. У нас есть очень агрессивный сосед, который хочет проверить НАТО. Мы должны подготовиться к этому, — отметил Габриэлюс Ландсбергис.

Он также решительно заявил, что нельзя ждать, пока какая-то европейская страна действительно подвергнется нападению со стороны России. Европейская безопасность взаимосвязана: если Литва окажется в опасности, то и другие части Европы также.

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Война в Украине, Владимир Путин, Литва, НАТО
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