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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Первые F-16 Украина получит уже в июне 2024 года — глава Минобороны Литвы

F-16
Фото: Unsplash

Украина получит первые многофункциональные истребители F-16 американского производства в июне 2024 года.

Об этом пишет Foreign Policy.

Первые F-16 для Украины

Глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас заявил, что первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

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— Я думаю, что в июне мы увидим их (F-16 — Ред.) в Украине, — сказал он.

В то же время такие же временные промежутки очертил еще один европейский чиновник, который присутствовал на конференции по безопасности в Мюнхене.

Украинское правительство ожидает, что около 12 наших летчиков до конца финансового года в США пройдут обучение на истребителях.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что обучение украинских пилотов на западные истребители F-16 происходит “на высокой скорости”, а Нидерланды готовятся к передаче этих самолетов Украине.

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Война в Украине, Истребитель F-16, Литва
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