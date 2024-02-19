В ЕС инициируют новые санкции против России из-за смерти Навального

Евросоюз готовит новые санкции в связи со смертью в российской колонии политика Алексея Навального.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом заседания Совета глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

— Российская жестокая агрессивная война против Украины — это не только война против Украины, но и против свободы в Европе и мире и также против свободы в России. Мы уже видели в России, и не только перед 24 февраля, два года назад, жестокое насилие, с которым российский президент репрессирует своих граждан, которые выходят на улицы за свободу, которые хотят отстаивать свободу на выборах, которые хотят иметь свободу слова в газетах или на новостных порталах, — сказала Бербок.

По ее словам, в течение последних двух лет ЕС вводил санкции в ответ на массовые нарушения прав человека в России, “а также в связи с произвольными арестами, которые имели место”.

Сейчас смотрят

Бербок подчеркнула, что на фоне смерти Навального “мы также будем инициировать дальнейшие санкционные меры в отношении этого”.

Она также сообщила, что жена российского политика Юлия Навальная присоединится 19 февраля к встрече руководителей МИД стран-членов ЕС.

Что известно о смерти Навального

16 февраля в России сообщили о смерти политика Алексея Навального в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе.

После сообщения о смерти Навального в некоторых городах России люди несли цветы к памятникам заключенным. Некоторых задерживали, а цветы потом приходили и забирали люди в гражданской одежде. Также в разных городах мира прошли акции протеста возле российских посольств.

Секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что у него нет данных о причинах смерти Навального, “должны медики выяснить”. 17 февраля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в Следственном комитете отказались выдавать тело Навального родственникам, пока не завершится проверка.

По словам координатора по уголовным делам правозащитного проекта ОВД-Инфо Евы Левенберг, проверка может занять до 30 дней. Жена Навального Юлия в видеообращении 19 февраля сказала, что политика убил Путин.

Источник : Радио Свобода

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.