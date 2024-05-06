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Си Цзиньпин готов сотрудничать с Францией, чтобы “найти выход из кризиса” в Украине

Сі Цзіньпін
Фото: Depositphotos

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о готовности работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти “разумный выход из кризиса”, как в Пекине называют войну РФ против Украины.

Об этом он написал после приезда в Париж 5 мая в статье, опубликованной в Le Figaro.

Глава Китая подчеркнул, что понимает последствия украинского кризиса для народов Европы. По словам Си, Китай “не начинал украинский кризис, не является его стороной или участником”.

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Он также подчеркнул важность уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран.

Глава КНР добавил, что чем дольше затянется украинский кризис, тем больший вред он нанесет Европе и миру.

— Китай надеется, что мир и стабильность вернутся в Европу как можно быстрее. Мы готовы работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти разумный выход из кризиса, — подытожил Си Цзиньпин.

Визит Си Цзиньпина в Европу

5 мая китайский правитель Си Цзиньпин прибыл во Францию с рабочим визитом. Си планирует встретиться с президентом Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить войну РФ против Украины, а также двусторонние отношения Китая и ЕС.

После Франции лидер КНР намерен посетить Сербию и Венгрию.

Источник: Le Figaro
Война в Украине, Китай, Сі Цзіньпін, Франция
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