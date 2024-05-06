Си Цзиньпин готов сотрудничать с Францией, чтобы “найти выход из кризиса” в Украине

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о готовности работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти “разумный выход из кризиса”, как в Пекине называют войну РФ против Украины.

Об этом он написал после приезда в Париж 5 мая в статье, опубликованной в Le Figaro.

Глава Китая подчеркнул, что понимает последствия украинского кризиса для народов Европы. По словам Си, Китай “не начинал украинский кризис, не является его стороной или участником”.

Сейчас смотрят

Он также подчеркнул важность уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран.

Глава КНР добавил, что чем дольше затянется украинский кризис, тем больший вред он нанесет Европе и миру.

— Китай надеется, что мир и стабильность вернутся в Европу как можно быстрее. Мы готовы работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти разумный выход из кризиса, — подытожил Си Цзиньпин.

Визит Си Цзиньпина в Европу

5 мая китайский правитель Си Цзиньпин прибыл во Францию с рабочим визитом. Си планирует встретиться с президентом Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить войну РФ против Украины, а также двусторонние отношения Китая и ЕС.

После Франции лидер КНР намерен посетить Сербию и Венгрию.

Источник : Le Figaro

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.