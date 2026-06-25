Летняя жара и массовое использование кондиционеров повышают нагрузку на энергосистему Украины примерно на 25%, однако в этом году система работает стабильнее благодаря усиленной защите подстанций и развитию распределенной генерации.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко.

Будут ли отключения света летом 2026 года в Украине

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– При отсутствии вражеских ударов у нас высокие шансы работать без ограничений. Но враг прекрасно понимает, как устроена наша энергосистема. У него нет данных о распределенной генерации, хотя он пытается получить эту информацию, и в прифронтовых регионах у нас уже были попадания БПЛА по новым небольшим энергоустановкам, – заявил Зайченко.

Он отметил, что если в Украине снова будут массированные атаки на генерацию, потребуется балансировать энергосистему за счет ограничений и отключений.

В то же время глава правления Укрэнерго отметил, что этим летом ситуация в энергосистеме значительно лучше, чем летом 2025 года.

– Сейчас больше распределенной генерации, новые электростанции строятся с вторым уровнем защиты, повышена защищенность подстанций как Укрэнерго, так и операторов систем распределения, поэтому отключения, конечно, возможны, но они будут не такими серьезными, как зимой, – пояснил глава правления.

По его расчетам, потенциально речь идет о возможных перебоях продолжительностью до пяти часов в пиковые периоды.

Зайченко ожидает, что дневную зону можно будет покрыть за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, а вот вечернюю придется балансировать за счет потребителей.

Виталий Зайченко пояснил, что летний режим работы энергосистемы Украины формируется на фоне роста производства электроэнергии из возобновляемых источников, прежде всего солнечной генерации – как промышленной, так и частных СЭС в домохозяйствах и бизнесе.

В то же время в атомной генерации продолжается плановая ремонтная кампания, из-за чего система находится на одном из самых низких уровней доступной мощности. Минимальный уровень производства ожидается во второй половине июля и в начале августа — именно в период потенциального пикового потребления из-за жары.

Основным фактором нагрузки традиционно становится кондиционирование: в жаркие дни потребление электроэнергии может вырасти до25%. Дополнительную нагрузку создает морозильное оборудование, однако ключевое влияние оказывают именно кондиционеры.

В случае кратковременной жары (2–3 дня) система работает без существенных рисков. Проблемы возникают при длительных периодах высоких температур (более недели), когда формируется устойчивый пиковый спрос в вечерние часы.

Глава правления Укрэнерго рассказал, что покрытие такой нагрузки возможно за счет комбинации ресурсов: атомной, тепловой и гидрогенерации, восстановления мощностей, газовой маневровой генерации, а также импорта электроэнергии.

Отдельно в энергосистеме растет роль распределенной генерации: за последний период ее объем увеличился с примерно 1 ГВт до 1,8 ГВт, что повышает общую устойчивость системы.

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